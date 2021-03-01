Восьмую трассу перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Госавтоинспекция Алтайского края предупредила население о новых ограничениях на региональных трассах 1 марта. Это связано с плохой видимостью, метелью и сильным ветром.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, ко второй половине дня закрытых участков стало на один больше.

К семи ранее перекрытым добавилась автодорога Алейск – Петропавловское – Смоленское (от Алейска до Усть-Пристани). Ограничение распространяется на все виды транспорта.

Напомним, ранее в регионе перекрыли пять региональных автодорог и две федеральные. Последние недоступны только для автобусов и большегрузного транспорта.