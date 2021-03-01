Барнаул встал в огромных пробках из-за непогоды

Вечерние пробки сковали движение транспорта в Барнауле в первый день весны. К 18:30, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", ситуация на дорогах оценивается в девять баллов (город стоит).

Проспекты Строителей и Красноармейский стоят на большей части своей протяженности. Схожая обстановка на улицах Аванесова, Попова и проспекте Ленина.

Напряженная ситуация с движением на участках улиц Малахова (от Павловского тракта до ул. Советской Армии) и Власихинской (от между улицами Попова и Малахова). Большие пробки также собрались на улицах Челюскинцева, Гоголя и Северо-Западной.

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".

Напомним, 1 марта в краевой столице из-за непогоды встали даже трамваи. Виной тому заметенные пути. После расчистки движение общественного транспорта возобновилось.