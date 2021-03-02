В Барнауле за сутки выпала месячная норма осадков

С начала марта в Барнауле выпало 16 мм осадков, что является среднемесячной нормой, рассказал начальник управления ГОЧС города Владимир Драчев.

Как отметили в мэрии, в связи со снегопадом улицы Барнаула чистят в усиленном режиме, а смены дорожников продлили до 12 часов. При этом во вторник, 2 марта, снегопад продолжится, ожидается до 2 мм осадков.

"Дорожники продолжат работать в усиленном режиме. Снег убирать будут 132 единицы техники, 49 из которых – наемные", – подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, первый день весны в Алтайском крае начался с сильной метели, из-за которой дорожные службы перекрывали сразу несколько региональных трасс. Помимо этого, Барнаульский автовокзал в связи с непогодой отменил свыше 90 рейсов.