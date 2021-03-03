Трамваи в Бийске второй день подряд не вышли на линию из-за снегопадов

К вечеру 2 марта в Бийске не удалось восстановить движение трамваев. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

"К сожалению, сегодня сотрудники МУП г. Бийска "Бийскгортранс", несмотря на активную работу, не смогли запустить трамвайное движение. Усилия дорожной техники и людей из-за тяжелого мокрого снега и его объемов на путях не дали необходимого результата. Работы будут продолжаться", – рассказали в мэрии.

К утру 3 марта движение трамваев так и не восстановили, а жителей города попросили учитывать это при построении своего маршрута до работы или учебы. Также в городской администрации отметили, что на дороги наукограда в среду выйдут более 150 автобусов.

Напомним, что весна в Алтайском крае началась с сильного снегопада, из-за которого дорожникам пришлось перекрыть несколько трасс. Начальник управления ГОЧС города Владимир Драчев рассказал, что 1 марта в Барнауле выпало 12 мм осадков при месячной норме 16 мм.