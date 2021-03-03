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Новости

Трамваи в Бийске второй день подряд не вышли на линию из-за снегопадов

, ИА "Амител"
В наукограде до сих пор не могут расчистить пути
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

К вечеру 2 марта в Бийске не удалось восстановить движение трамваев. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

"К сожалению, сегодня сотрудники МУП г. Бийска "Бийскгортранс", несмотря на активную работу, не смогли запустить трамвайное движение. Усилия дорожной техники и людей из-за тяжелого мокрого снега и его объемов на путях не дали необходимого результата. Работы будут продолжаться", – рассказали в мэрии.

К утру 3 марта движение трамваев так и не восстановили, а жителей города попросили учитывать это при построении своего маршрута до работы или учебы. Также в городской администрации отметили, что на дороги наукограда в среду выйдут более 150 автобусов. 

Напомним, что весна в Алтайском крае началась с сильного снегопада, из-за которого дорожникам пришлось перекрыть несколько трасс. Начальник управления ГОЧС города Владимир Драчев рассказал, что 1 марта в Барнауле выпало 12 мм осадков при месячной норме 16 мм. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.03.2021 11:25
- гость -

И кто то думает, что россия способна победить хоть в какой-то войне? Да россия даже мокрый снег не может победить.

3.03.2021 11:29
- гость -

не в тот город Мишустин приехал, а то бы за 2 часа все убрали бы

3.03.2021 11:35
БИЙСК

ЭТО ЖЕ БИЙСК - НАУКОГРАД....ВСЁ САМО ДОЛЖНО РАСТВОРИТЬСЯ И СНЕГ В ТОМ ЧИСЛЕ.
А ВЛАСТИ КАК НЕ БЫЛО В НАС В БИЙСКЕ, ТАК И НЕТ.
У АДМИНИСТРАЦИИ РАСЧИСТИЛИ СВОЕЙ И ХОРОШО, ИМ СТАЛО СПОКОЙНО, А ГОРОД САМ ПО СЕБЕ.
ГЛАВНОЕ ГОРАЖАНЕ НАЛОГИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПЛАТИТЬ.

3.03.2021 11:40
Чучмек

Предполагаю, что ситуация может быть использована в качестве обоснования для ликвидации трамвайного движения в этом городе.

3.03.2021 11:48
АБОРИГЕН

3.03.2021 11:40
Чучмек

Не удивлюсь. Учитывая абсолютное днище в вопросах общественного транспорта в городах не то что края но и всей страны, подобные "решения" не за горами.

3.03.2021 11:52
- гость -

Голосуем дружно за ЕР и радуемся. "Весело взяли, весело понесли!!!!"

3.03.2021 12:02
- гость -

И за что Бийску

3.03.2021 12:02
- гость -

3.03.2021 11:52
- гость -

И как связано ЕР с причудами погоды? Вам с Аборигеном сходить к психиатру срочно.

3.03.2021 12:09
- гость -

И как связано ЕР с причудами погоды? Вам с Аборигеном сходить к психиатру срочно.

Ты не знаешь что такое ЕР. Тебе точно надо сходить к психиатору.

3.03.2021 12:12
- гость -

3.03.2021 12:09
- гость -

А вам учебник по русскому и почитать про неопределённое время. Клоуны.

3.03.2021 12:44
АБОРИГЕН

3.03.2021 12:12
- гость -
Вот и последуй собственному совету. И почитай и к психиатру. Надо же, за Едро подгорает! Как можно дойти до жизни такой?! Стокгольмский синдром?

3.03.2021 12:48
- гость -

Что такое Стокгольмский синдром, просвяти?
Мы как-то не сильно разбираемся в чухнях скандинавов.

3.03.2021 12:55
- гость -

И как связано ЕР с причудами погоды?

Оно связано не с причудами погоды, а с неспособностью жуликов и воров что нибудь сделать, кроме как своровать. При СССР такие снегопады были, тебе и не снилось. Так армия без дела трассы не перекрывала, а чистила снег. Бульдозерные скребки приделывали к танкам, и те чистили улицы.

3.03.2021 12:57
- гость -

Мы как-то не сильно разбираемся в чухнях скандинавов.

Это естественно, путинский электорат вообще в своей массе необразован и туповат.

3.03.2021 13:02
- гость -

3.03.2021 12:57
- гость -

Очень сомневаюсь, что скандинавы думают о снегопадах на Алтае.

3.03.2021 13:03
- гость -

путинский электорат вообще в своей массе необразован и туповат.

Для работы вертухаями и карателями образование не нужно.

3.03.2021 13:04
- гость -

Надо Томенко на повышение, мэром в Бийск, пусть поднимет город с колен, у него же высокий рейтинг, значит толковый.

3.03.2021 13:05
- гость -

И как связано ЕР с причудами погоды?

В 70-х и 80-х снега в разы больше было, но справлялись и убирали. И в 90-х убирали. А как появилась ваша ЕР так всё разворовали и убирать перестали.

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