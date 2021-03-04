Виктор Томенко рассказал, на сколько выросла зарплата в Алтайском крае

В 2020 году размер средней зарплаты в Алтайском крае увеличился на 7,2% и немного не дотянул до 30 тыс. рублей в месяц. Об этом на встрече с журналистами 4 марта заявил губернатор Виктор Томенко.

"В 2017 году размер средней зарплаты составил 22,7 тыс. рублей, в 2018 году – 25,5 тыс., в 2019 году – 28 тыс. и в 2020 году – чуть менее 30 тыс. рублей. Если быть точным – 29 987 рублей. Это рост к уровню предыдущего года на 7,2%", – уточнил глава Алтайского края.

Томенко добавил, что с учетом инфляции рост реальной зарплаты в крае за 2020 год составил 3,6%.

Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал средний размер зарплаты учителей региона. По словам чиновника, педагоги получают 31 тыс. рублей.