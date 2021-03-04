Виктор Томенко рассказал, на сколько выросла зарплата в Алтайском крае

В 2020 году размер средней зарплаты в Алтайском крае увеличился на 7,2% и немного не дотянул до 30 тыс. рублей в месяц. Об этом на встрече с журналистами 4 марта заявил губернатор Виктор Томенко.
"В 2017 году размер средней зарплаты составил 22,7 тыс. рублей, в 2018 году – 25,5 тыс., в 2019 году – 28 тыс. и в 2020 году – чуть менее 30 тыс. рублей. Если быть точным – 29 987 рублей. Это рост к уровню предыдущего года на 7,2%", – уточнил глава Алтайского края.
Томенко добавил, что с учетом инфляции рост реальной зарплаты в крае за 2020 год составил 3,6%.
Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал средний размер зарплаты учителей региона. По словам чиновника, педагоги получают 31 тыс. рублей.
Комментарии
У кого-то зарплаты выросли?
Педагоги есть? Гонит минобр или правду говорит? Тридцатку подымаете в месяц?
Томенко добавил, что с учетом инфляции рост реальной зарплаты в крае за 2020 год составил 3,6%.
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Я понимаю, что все ругательства в сторону губернатора обязаны удалить, но как такое цензурно можно прокомментировать? Пусть этот г-н Томенко покажет магазин в Алтайском крае в котором инфляция за год 3,6% !!!
Приоритет найти тех кто скрывает доходы, этих работодателей которые не платят в казну налоги. Вот они задачи. Все остальное шелуха.
В 2020 году размер средней зарплаты в Алтайском крае увеличился на 7,2%
интересно какой: средней по экономике или средней от трудовой деятельности
надобно разъяснить
"Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования, чтобы всё было понятно, ясно и прозрачно. Прошу вас обратить на это внимание" (c)
)))
Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал средний размер зарплаты учителей региона. По словам чиновника, педагоги получают 31 тыс. рублей.
а на скольки ставках учителя загребают такие дньжища минобраз не сказал?
а на скольки ставках учителя загребают такие дньжища минобраз не сказал?
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Сказал 1.5.
бюджетникам добавили 1.3 лярда на зарплаты, вот средняя и выросла на этом фоне в статистике. Остальные либо без зарплат остались, либо не повышали лет 5.
И да, надо работать с рассвета до заката чтобы получать терпимую зарплату в крае.
чтоб москвичи так работали, а мы как они получали.
Инфляция съела и прибавку полностью и еще откусила, реальная инфляция никак не 3 процента, а гораздо больше, так что реальные зарплаты упали.
долги выросли у меня
Муниципалам собираетесь прибавлять? У нас не только учителя, врачи и работники культуры, остальные тоже кушать хотят!