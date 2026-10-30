В преддверии Хеллоуина частный гид Юлия Дворникова рассказала о местах краевой столицы, с которыми связаны мрачные городские предания

30 октября 2026, 07:13, Анна Кольченко

Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаул кажется вполне спокойным городом, пока не узнаешь, что скрывают некоторые его здания и парки. В одном особняке якобы замуровали молодую женщину, в другом брат убил брата из-за красивой француженки, а на месте любимых горожанами прогулочных зон когда-то хоронили умерших. И, если верить местным преданиям, далеко не все из них обрели покой.

В преддверии Хеллоуина, который отмечают 31 октября, частный гид, автор необычных экскурсий и мероприятий в краевой столице Юлия Дворникова рассказала amic.ru о пяти местах, где, по городским легендам, можно встретить привидений.

Легенда № 1: женщина, которую замуровали в стене

Первой Юлия Дворникова вспомнила историю самого известного барнаульского призрака, который, если верить легенде, обитает прямо в здании городской администрации на проспекте Ленина, 18. Легенда о нем ходила среди горожан еще в позапрошлом столетии.

Здание городской администрации / Фото из архива героя публикации Этот особняк начали строить в 1827 году для начальника Алтайского горного округа Петра Фролова. За два столетия здание сменило немало хозяев, но одна из его предполагаемых обитательниц, судя по рассказам горожан, покидать дом так и не захотела.

Гид рассказывает, что, согласно одному из преданий, в особняке жила молодая женщина, супруга высокопоставленного чиновника.

"Муж заподозрил ее в измене и, охваченный ревностью, приказал замуровать женщину в стене. Но даже после смерти несчастная не покинула дом. Ее призрак в голубом платье появляется в здании, напоминая живым о совершенном преступлении. Рассказывают, что ее видели в окнах и на балконе особняка", — продолжает Юлия Дворникова.

Так что, проходя вечером мимо городской администрации, можете посмотреть на окна старого особняка. Вдруг там действительно кто-то стоит в голубом платье?

Легенда № 2: мальчик с корабликами и генерал с дочерью

Сегодня Нагорный парк — место для прогулок, фотосессий и красивых видов на Обь. Но у этой территории есть и другая история.

"Каждый барнаулец наверняка знает, что раньше на месте парка было кладбище. Одно из старейших кладбищ города", — рассказывает Юлия Дворникова.

Нагорное кладбище появилось еще в 1772 году. Его закрыли в советское время, а в 1930-е годы территорию начали превращать в парк. Однако, согласно местным преданиям, некоторые прежние обитатели кладбища так его и не покинули.

Нагорный парк Барнаула

По словам гида, горожане рассказывали о встречах с тремя необычными фигурами: женщиной в белом бальном платье, строгим мужчиной в генеральском мундире и маленьким мальчиком в матросском костюме.

С последним, по словам Юлии, связана особенно печальная история:

"В XIX веке он жил с отцом и бабушкой в окрестностях Барнаула. Отец у мальчика был мореходом и часто уходил в плавание, а мальчик оставался с бабушкой. Чтобы сын сильно не скучал и мог представить время, когда вернется отец, они мастерили небольшие кораблики и мальчик должен был каждый день спускать их по воде. Чем меньше корабликов осталось — тем быстрее вернется отец. Когда отец ушел в плавание, бабушка умерла, мальчик остался один и тоже погиб. Его похоронили на Нагорном кладбище. Призрак этого мальчика видят со стороны Оби, он стоит и ждет, когда вернется его отец".

Есть у Нагорного парка и другая история, тоже о разлуке с близким человеком.

Как рассказывает гид, в XIX веке в Барнауле якобы жил генерал с юной дочерью. Однажды оба тяжело заболели и почти одновременно умерли. Их похоронили вместе, в одной могиле. Но в 1930-е годы, когда кладбище закрывали, некоторые останки решили перезахоронить. В том числе генерала и его дочь. Только на новом месте их почему-то похоронили отдельно.

"И говорят, эти две души до сих пор возвращаются на Нагорное кладбище и ищут друг друга, чтобы воссоединиться", — рассказывает Юлия Дворникова.

Поэтому, если верить городскому фольклору, девушка в белом платье и мужчина в генеральском мундире вовсе не пытаются никого напугать. Они просто хотят снова оказаться рядом.

Легенда № 3: заключенные, которые так и не вышли на свободу

Сегодня в Государственной филармонии Алтайского края на улице Ползунова, 35, проходят концерты, звучит классическая музыка и выступают артисты. Но, как рассказала amic.ru Юлия Дворникова, с этим местом связано довольно мрачное предание.

"На этой территории находилась заводская тюрьма. С ней связывают предание о сильном пожаре, который произошел в середине XIX века", — рассказывает гид.

Согласно истории, огонь охватил здание, где содержались заключенные. Некоторые из них не смогли выбраться и погибли. Но на этом трагедия якобы не закончилась.

"В огне погибли заключенные, тела которых так и не были должным образом погребены, — продолжает экскурсовод. — После пожара здание забросили, а в 1900 году на его месте построили Народный дом — культурный центр дореволюционного Барнаула".

Государственная филармония Алтайского края / Фото из архива героя публикации По словам Юлии, именно с этим событием связывают странные звуки, которые якобы доносятся из подвалов здания нынешней филармонии.

"Рассказывают, что слышат, как кто-то гремит цепями и пытается выбраться на свободу", — отмечает Юлия.

И хотя достоверных свидетельств о гибели заключенных в том пожаре нет, сама история старой заводской тюрьмы вполне реальна.

Легенда № 4: игры с черепами и загадочная смерть школьников

Еще одно место, где современный Барнаул буквально вырос на бывшем кладбище, — парк "Изумрудный".

Сегодня здесь гуляют семьи с детьми, катаются на велосипедах и отдыхают у пруда. А в конце XIX века сюда приходили совсем по другому поводу.

Как отмечает Юлия Дворникова, с 1885 по 1931 год на этой территории находилось Новобарнаульское кладбище. После его закрытия здесь разбили парк культуры и отдыха.

"После ликвидации кладбища на этой территории, по рассказам горожан, продолжали появляться призраки", — говорит гид.

По ее словам, в некоторых мистических историях упоминаются странные силуэты среди деревьев. Увидеть их якобы можно не только собственными глазами.

"Посетители замечали странные силуэты в темноте, а на фотографиях среди деревьев будто бы появлялись фигуры, которых не было видно во время съемки", — поясняет Юлия.

Вход в парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru Впрочем, одну из самых необычных историй об этом месте экскурсовод услышала от собственного туриста. Мужчина поделился семейным преданием, которое ему рассказала прабабушка.

"Один мой экскурсант вспоминал рассказ своей прабабушки, которая была школьницей в те времена, когда из кладбища делали парк, — говорит Юлия. — По воспоминаниям женщины, тогда повсюду были кости, скелеты, и мальчишки там, бывало, играли: насаживали черепа на палки и пугали девчонок".

Звучит как сюжет фильма ужасов. Но самое страшное, согласно семейному рассказу, произошло немного позже.

"Так вот, после этого несколько мальчишек умерли от неизвестной болезни практически одновременно. Мистика или судьба? Неизвестно", — рассказывает Юлия Дворникова.

Действительно ли эти события произошли, сейчас установить сложно. Тем более нет никаких оснований связывать предполагаемую смерть детей с их играми на кладбище. Но сама история, прошедшая через несколько поколений, стала еще одной частью городского фольклора.

Легенда № 5: как два брата-купца не поделили француженку

"Мой любимый особняк на Максима Горького, 16, и его легенда. Изюминка здания — замурованный балкон", — рассказывает Юлия Дворникова.

Как поясняет гид, с этой архитектурной деталью связана история любви, ревности и убийства. Все началось в конце XIX века, когда в особняке, согласно преданию, жили два брата-купца семьи Ворсиных.

"У них была служанка-француженка, молодая красивая девушка. Оба брата в нее влюбились, и между ними постоянно возникали ссоры и конфликты", — рассказывает Юлия.

По легенде, однажды мужчины в очередной раз поссорились. Младший находился на кованом балконе, а старший стоял в дверном проеме. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

"Они ругались, и старший брат в порыве гнева оттолкнул младшего так сильно, что тот перелетел через ограждение и разбился насмерть", — продолжает экскурсовод.

Поняв, что натворил, мужчина решил скрыть преступление. Тело погибшего брата он якобы перенес в подвал особняка и замуровал. А окружающим сообщил, что родственник бесследно исчез.

"Брата объявили пропавшим без вести, и это никого не удивило. В наших лесах тогда орудовали банды разбойников, а купцы часто ездили в другие города по делам. Их грабили и часто убивали. Подумали, что и здесь случилось то же самое", — поясняет Юлия Дворникова.

Фото из архива героя публикации

Казалось, старшему брату удалось избежать наказания. Но не тут-то было.

"Брат остался жить в особняке со своей француженкой. И вскоре к ним стал являться призрак младшего брата — конечно, через балкон, — рассказывает гид. — Старший брат испугался и приказал заложить кирпичами балконный проем".

Но это не остановило призрака, и он продолжал являться.

"В итоге старший брат стал часто выпивать, француженка сбежала. По легенде, он закончил свои дни в психиатрической больнице", — продолжает Юлия.

Однако самое интересное, по словам гида, произошло спустя несколько десятилетий.

"Есть данные, что якобы в 1929 году во время ремонтных работ в подвале обнаружили человеческий скелет с повреждениями черепа. Это породило предположения, что останки могли принадлежать пропавшему брату", — рассказывает экскурсовод.

Впрочем, документальных подтверждений этой находки нет. Зато Юлия Дворникова заметила одну любопытную особенность барнаульских преданий.

"Тенденция именно XIX века в Барнауле, судя по легендам, — замуровывать", — шутит гид.

Действительно, если верить местным страшилкам, в позапрошлом столетии горожане весьма необычно решали семейные проблемы. А некоторые последствия этих решений якобы напоминают о себе до сих пор. Так что после знакомства с барнаульскими легендами даже обычная вечерняя прогулка по центру города может показаться немного другой.