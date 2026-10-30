В этом году трудоустроили более 50 человек

30 октября 2026, 07:00, Эльвира Петренева

Участники программы субсидирования Владимир Потылицын / Фото: amic.ru

В 2026 году Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю выделило свыше 5,8 млн рублей на поддержку 43 работодателей, которые трудоустроили отдельные категории граждан и обустроили их рабочие места. Работу нашли более 50 человек, в том числе 20 участников СВО. В Минсоцзащиты края добавили, что для этих категорий действуют и другие меры поддержки: от помощи при газификации жилья до льготных проездных.

Журналист amic.ru побывал на предприятиях и в общественных организациях, чтобы узнать, как участникам программы работается на новом месте.

Компенсации для работодателей

Заместитель управляющего региональным отделением СФР Светлана Карташова рассказала, что одна из мер поддержки — компенсация расходов на оборудование рабочего места для людей с инвалидностью I и II групп и ветеранов боевых действий независимо от группы инвалидности. В этом году 14 работодателей получили в общей сложности 2,4 млн рублей на создание и адаптацию 14 рабочих мест. Максимальная выплата на одного сотрудника — 200 тысяч рублей.

Другая программа предусматривает компенсацию части затрат на выплату зарплаты. В 2026 году на нее направили более 3 млн рублей: поддержку получили 29 работодателей. Размер выплаты составляет порядка 243 тысяч рублей при найме человека с инвалидностью и около 122 тысяч рублей — для ветеранов боевых действий, многодетных родителей, родителей с детьми-инвалидами.

Компенсацию перечисляют частями по итогам первого, третьего и шестого месяцев работы. При этом работодатель должен сохранить рабочее место на срок от шести до девяти месяцев.

Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура объяснила, что подбор и согласование рабочего места могут занять от одного до шести месяцев.

Вернуться к профессии

На котельном заводе "Сибэнергомаш" работают два участника СВО, трудоустройство которых поддержала программа по субсидированию части затрат на выплату зарплаты.

Один из них — Владимир Кунгурцев. Он ушел на СВО добровольцем, командовал штурмовым подразделением группировки "Центр", получил четыре ранения и три медали: две — "За отвагу" и одну — "За храбрость". После полутора лет службы и продолжительной реабилитации в ноябре 2025 года он вернулся к мирной жизни, а в мае 2026-го устроился электросварщиком ручной сварки. С учетом протеза ему не поручают высотные работы.

На заводе трудится и Владимир Потылицын — котельщик, проходивший службу с февраля по август 2022 года. До трудоустройства на предприятие он учился на тракториста. На новом месте адаптировался быстро — помогали наставники.

Котельный завод "Сибэнергомаш" / Фото: amic.ru

Новая должность после травмы

Вернуться к работе смог и мастер ремонта оборудования Барнаульского пивоваренного завода Дмитрий Неруш. На предприятии он с 2013 года, был наладчиком. В 2022 году его призвали на службу, а в 2025-м он вернулся домой. Во время службы Дмитрий получил травму позвоночника, перенес две операции.

"Около полугода ушло на реабилитацию. Стало больше бумажной работы и обязанностей по организации работы коллектива", — рассказывает Дмитрий.

Сейчас в его подчинении семь человек.

Дмитрий Неруш / Фото: amic.ru

Облегчить работу

В общественной организации инвалидов "Незабудка" работает 22-летняя Софья Арапова. Она училась здесь с пяти лет, а сегодня трудится уборщицей.

По программе субсидирования на создание (оборудование) рабочих мест для инвалидов приобрели робот-пылесос, робота для мытья окон и электрошвабру, чтобы облегчить работу. Наставник Иван помогает Софье осваивать обязанности и следит за выполнением отдельных задач.

Для слабовидящей Ларисы Бессоновой, секретаря Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых, также в рамках программы по субсидированию создания рабочего места для инвалида установили программу экранного доступа на компьютер. Она озвучивает текст на экране, позволяя работнику не напрягать зрение.

Участники программы субсидирования на создание рабочих мест / Фото: amic.ru

Другие меры поддержки

В Минсоцзащиты Алтайского края отметили, что для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий предусмотрены меры социальной поддержки.

В частности, отдельным категориям граждан предоставляют помощь при газификации жилья — до 100 тысяч рублей. Люди с инвалидностью, инвалиды боевых действий и сопровождающие детей с инвалидностью могут приобретать льготные проездные билеты стоимостью 450 рублей. Семьям с детьми-инвалидами положена компенсация 50% расходов на жилье и коммунальные услуги, а также взносов на капитальный ремонт.

Для ветеранов боевых действий с инвалидностью также предусмотрены ежегодные выплаты из краевого бюджета. Участники СВО могут проходить комплексную реабилитацию и получать протезно-ортопедическую помощь.

Отдельное направление — социальная занятость людей с тяжелыми нарушениями здоровья. По данным министерства, за девять месяцев 2026 года в нее вовлекли 1973 человека. В учреждениях организуют творческие мастерские, занятия компьютерной грамотностью, клубы по интересам и программы сопровождаемого проживания.