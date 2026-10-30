Найти свое место: как поддерживают ветеранов СВО и людей с инвалидностью в Алтайском крае
В этом году трудоустроили более 50 человек
30 октября 2026, 07:00, Эльвира Петренева
В 2026 году Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю выделило свыше 5,8 млн рублей на поддержку 43 работодателей, которые трудоустроили отдельные категории граждан и обустроили их рабочие места. Работу нашли более 50 человек, в том числе 20 участников СВО. В Минсоцзащиты края добавили, что для этих категорий действуют и другие меры поддержки: от помощи при газификации жилья до льготных проездных.
Журналист amic.ru побывал на предприятиях и в общественных организациях, чтобы узнать, как участникам программы работается на новом месте.
Компенсации для работодателей
Заместитель управляющего региональным отделением СФР Светлана Карташова рассказала, что одна из мер поддержки — компенсация расходов на оборудование рабочего места для людей с инвалидностью I и II групп и ветеранов боевых действий независимо от группы инвалидности. В этом году 14 работодателей получили в общей сложности 2,4 млн рублей на создание и адаптацию 14 рабочих мест. Максимальная выплата на одного сотрудника — 200 тысяч рублей.
Другая программа предусматривает компенсацию части затрат на выплату зарплаты. В 2026 году на нее направили более 3 млн рублей: поддержку получили 29 работодателей. Размер выплаты составляет порядка 243 тысяч рублей при найме человека с инвалидностью и около 122 тысяч рублей — для ветеранов боевых действий, многодетных родителей, родителей с детьми-инвалидами.
Компенсацию перечисляют частями по итогам первого, третьего и шестого месяцев работы. При этом работодатель должен сохранить рабочее место на срок от шести до девяти месяцев.
Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура объяснила, что подбор и согласование рабочего места могут занять от одного до шести месяцев.
Вернуться к профессии
На котельном заводе "Сибэнергомаш" работают два участника СВО, трудоустройство которых поддержала программа по субсидированию части затрат на выплату зарплаты.
Один из них — Владимир Кунгурцев. Он ушел на СВО добровольцем, командовал штурмовым подразделением группировки "Центр", получил четыре ранения и три медали: две — "За отвагу" и одну — "За храбрость". После полутора лет службы и продолжительной реабилитации в ноябре 2025 года он вернулся к мирной жизни, а в мае 2026-го устроился электросварщиком ручной сварки. С учетом протеза ему не поручают высотные работы.
На заводе трудится и Владимир Потылицын — котельщик, проходивший службу с февраля по август 2022 года. До трудоустройства на предприятие он учился на тракториста. На новом месте адаптировался быстро — помогали наставники.
Новая должность после травмы
Вернуться к работе смог и мастер ремонта оборудования Барнаульского пивоваренного завода Дмитрий Неруш. На предприятии он с 2013 года, был наладчиком. В 2022 году его призвали на службу, а в 2025-м он вернулся домой. Во время службы Дмитрий получил травму позвоночника, перенес две операции.
"Около полугода ушло на реабилитацию. Стало больше бумажной работы и обязанностей по организации работы коллектива", — рассказывает Дмитрий.
Сейчас в его подчинении семь человек.
Облегчить работу
В общественной организации инвалидов "Незабудка" работает 22-летняя Софья Арапова. Она училась здесь с пяти лет, а сегодня трудится уборщицей.
По программе субсидирования на создание (оборудование) рабочих мест для инвалидов приобрели робот-пылесос, робота для мытья окон и электрошвабру, чтобы облегчить работу. Наставник Иван помогает Софье осваивать обязанности и следит за выполнением отдельных задач.
Для слабовидящей Ларисы Бессоновой, секретаря Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых, также в рамках программы по субсидированию создания рабочего места для инвалида установили программу экранного доступа на компьютер. Она озвучивает текст на экране, позволяя работнику не напрягать зрение.
Другие меры поддержки
В Минсоцзащиты Алтайского края отметили, что для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий предусмотрены меры социальной поддержки.
В частности, отдельным категориям граждан предоставляют помощь при газификации жилья — до 100 тысяч рублей. Люди с инвалидностью, инвалиды боевых действий и сопровождающие детей с инвалидностью могут приобретать льготные проездные билеты стоимостью 450 рублей. Семьям с детьми-инвалидами положена компенсация 50% расходов на жилье и коммунальные услуги, а также взносов на капитальный ремонт.
Для ветеранов боевых действий с инвалидностью также предусмотрены ежегодные выплаты из краевого бюджета. Участники СВО могут проходить комплексную реабилитацию и получать протезно-ортопедическую помощь.
Отдельное направление — социальная занятость людей с тяжелыми нарушениями здоровья. По данным министерства, за девять месяцев 2026 года в нее вовлекли 1973 человека. В учреждениях организуют творческие мастерские, занятия компьютерной грамотностью, клубы по интересам и программы сопровождаемого проживания.
08:19:50 30-10-2026
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