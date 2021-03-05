"ЭпиВакКорону" одобрили для вакцинации пожилых людей

Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей препаратом от коронавируса "ЭпиВакКорона". Исследования показали иммуногенность и высокую безопасность вакцины, пишет РИА Новости.

В регистрационное досье препарата внесут изменения, которые позволят применять ее среди людей старше 60 лет. Раньше ограничение по возрасту было от 18 до 60 лет.

Ранее замглавы "Вектора" по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих заявила, что высокий уровень антител вовсе не гарантирует эффективную защиту от коронавирусной инфекции.

Специалист подчеркнула, что вакцина "ЭпиВакКорона" нацелена на выработку именно нужных для защиты от вируса антител, которые обеспечивают формирование эффективного иммунитета.