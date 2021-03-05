Пятница, 5 Март, 22:25

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,43
€ 88,93
-3°


4301159 +11024
Обь
-12см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Новости

"ЭпиВакКорону" одобрили для вакцинации пожилых людей

, ИА "Амител"
Раньше ее можно было ставить только людям до 60 лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей препаратом от коронавируса "ЭпиВакКорона". Исследования показали иммуногенность и высокую безопасность вакцины, пишет РИА Новости.

В регистрационное досье препарата внесут изменения, которые позволят применять ее среди людей старше 60 лет. Раньше ограничение по возрасту было от 18 до 60 лет.

Ранее замглавы "Вектора" по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих заявила, что высокий уровень антител вовсе не гарантирует эффективную защиту от коронавирусной инфекции.

Специалист подчеркнула, что вакцина "ЭпиВакКорона" нацелена на выработку именно нужных для защиты от вируса антител, которые обеспечивают формирование эффективного иммунитета.

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
22:08
В "Векторе" назвали сроки начала вакцинации "ЭпиВакКороной" 0
21:36
Группу кавказцев избили за то, что они станцевали лезгинку на проезжей части 0
21:10
Лучших операторов машинного доения выбрали в Алтайском крае 0
20:39
"ЭпиВакКорону" одобрили для вакцинации пожилых людей 0
20:04
Суд признал незаконным отказ в проведении митинга алтайскими коммунистами 0
19:39
МИД РФ заявил о готовности ответить на санкции со стороны США 2
19:02
Образование без ущерба бюджету: как сэкономить на онлайн-обучении 0
18:35
Владимир Путин "так или иначе" поздравит россиянок с 8 Марта 0
18:00
Все на выборы. Путин призвал волонтеров принять участие в избирательной кампании 0
17:41
На Алтае пьяный водитель BMW слетел с трассы и врезался в водоотводную трубу 2
17:25
В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет 0
17:16
Часть россиян в ближайшее время могут лишиться домашнего интернета 1
17:06
Барнаульский железнодорожник брал взятки за сокрытие неисправностей вагонов 0
16:54
В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия коронавируса 1
16:42
Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на трассе Барнаул – Бийск 0
16:30
Тюльпаны по рублю: сеть магазинов "Галамарт" проводит акцию к 8 Марта 3
16:19
В Минздраве рассказали об изменениях в организме у взрослых после коронавируса 6
16:06
Почти 200 социальных контрактов на развитие ИП заключили в Алтайском крае за год 2
15:54
В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров 4
15:42
Позор. Чем для жительницы Барнаула обернулась попытка получить лекарство для дочери 10
15:31
В России за сутки выявили 11 тысяч случаев COVID-19 1
15:17
В Рособрнадзоре оценили возможность отмены ЕГЭ 5
15:05
"Издевательство". Жители алтайского поселка пожаловались на заснеженную дорогу 4
14:56
Россиянам рассказали, какие сообщения лучше сразу удалять с телефона 0
14:41
Бийский туркластер может получить газ после неожиданной "инспекции" Мишустина 3
14:30
Заснеженный Алтай, греча для Мишустина и зарплаты учителей. Главные новости недели 8
14:16
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 6 марта 0
14:03
СК начал проверку после сообщений о нападении бродячей собаки на бийского школьника 11
13:54
Главный алтайский эсер пообещал исполнить мечту барнаульских хоккеистов 1
13:41
В Республике Алтай за сутки выявили 28 случаев коронавируса 0
13:29
Всероссийские соревнования по спидвею пройдут в Барнауле 0
13:15
"Ты – свет, что на Земле не гаснет никогда!" Спикер АКЗС прочитал стихи женщинам 3
13:01
Сбер, несмотря на пандемию, выплатит рекордные дивиденды 0
12:54
В Барнауле задержали мошенницу, которая обманула мужчину при продаже обуви 3
12:42
В двух районах Алтайского края ограничили движение по трассе из-за непогоды 0
12:31
Жителей Барнаула удивил рост цен на газ 27
12:16
Трамвай без тормозов протаранил девять автомобилей в Иркутске 3
12:04
Алтайский психоневрологический детский санаторий возобновляет работу после пандемии 0
11:53
В Бийске бродячая собака набросилась на ребенка возле школы 13
11:40
Россияне рассказали, кого считают настоящими женщинами 6
11:27
Выставка картин про Старый мост через Обь открылась в Барнауле 1
11:13
На Алтае сгорела школа на девять детей 5
11:01
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:55
Женщины в Алтайском крае оказались на пять лет старше мужчин 1
10:42
Гранату нашли на улице в пригороде Барнаула 2
10:30
"Квартал замкнется". Девелоперы Барнаула рванули застраивать микрорайон рядом с элеватором 29
10:17
Стас Барецкий заявил о хищении останков Жанны Фриске 12
10:05
Семь миллионов новых слушателей: "Русская Медиагруппа" увеличит охват аудитории 0
09:57
Житель Алтайского края проделал дыру в стене магазина ради восьми бутылок вина 0
09:45
Водители сообщают о мощной метели на дороге Барнаул – Рубцовск. Видео 7
09:33
Геннадий Онищенко развеял главное заблуждение о штаммах COVID-19 1
09:19
Около 80 единиц снегоуборочной техники выведут на улицы Барнаула 5 марта 0
09:07
Упругое тело за 25 минут. Что такое ЭМС-тренировки и насколько они эффективны 0
08:58
В Бердске мужчина напал на пенсионерку из-за того, что она помешала ему пройти 13
08:45
Мэрия планирует сменить застройщика ЖК "Парковый" 16
08:30
Полеты из Барнаула в Сургут возобновят с 30 марта 2
08:18
Умные, красивые, с характером. Как живут в Барнауле спасенные от браконьеров нерпы 8
08:00
Обнаженная рефери из Сибири показала, чем красив российский футбол 9
07:43
Военные вновь перекрыли Чуйский тракт в Алтайском крае 13
07:32
Как будут работать детские лагеря в Алтайском крае и почему путевки подорожали? 4
07:19
То ли плакать, то ли смеяться: подборка знаменитых шуток товарища Сталина 196
07:05
Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 6 марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.