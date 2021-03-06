Стало известно о случаях мертворождения из-за коронавируса

В Ирландии расследуют случаи рождения мертвых детей из-за коронавируса, который перенесли роженицы. Об этом сообщает канал Euronews.

Заместитель главного врача страны Ронан Глинн рассказал, что в настоящий момент известно о четырех подобных инцидентах. Во всех соответствующих случаях женщины сдали тест на коронавирус и получили положительный результат, после чего у них родились мертвые дети.

Причиной их смерти стала инфекция плаценты, предположительно, вызванная коронавирусом – медики назвали заболевание Covid placentis.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал, что в 2021 году пандемия коронавируса продолжится, однако на ее завершение можно рассчитывать уже к началу 2022-го.