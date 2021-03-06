"Блестит как стеклышко". Алтайская трасса покрылась коркой льда

Жителей Алтайского края предупреждают о сильной гололедице на автодороге Барнаул – Бийск.

Видеозапись, на которой видно, что участок Чуйского тракта буквально блестит из-за корки льда, опубликовали в группе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Бийская трасса блестит как стеклышко, очень скользко! Будьте осторожны!", — предупредили автолюбителей.

По словам одного из водителей, наиболее сложный участок — от Троицкого в сторону Бийска.

Ранее на 254 км Чуйского тракта пассажирский автобус съехал в кювет.