Российские врачи ожидают пик заболеваемости коронавирусом в середине весны

Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны. Об этом агентству РИА Новости рассказали врачи-инфекционисты.

"Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости (COVID-19 – ред.). Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад", — сказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Еще один важный момент — рост сезонной заболеваемости, которая скажется на снижении иммунитета.

При этом врачи рассчитывают, что к апрелю-маю заболеваемость снизится.

Ранее стало известно, что в Ирландии расследуют случаи рождения мертвых детей из-за коронавируса, который перенесли роженицы.