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Российские врачи ожидают пик заболеваемости коронавирусом в середине весны

, ИА "Амител"
Это обусловлено сразу несколькими факторами
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны. Об этом агентству РИА Новости рассказали врачи-инфекционисты. 

"Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости (COVID-19 – ред.). Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад", — сказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. 

Еще один важный момент — рост сезонной заболеваемости, которая скажется на снижении иммунитета. 

При этом врачи рассчитывают, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. 

Ранее стало известно, что в Ирландии расследуют случаи рождения мертвых детей из-за коронавируса, который перенесли роженицы. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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