Мэр Барнаула поздравил горожанок с Международным женским днем

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жительниц краевой столицы с 8 Марта. Он подчеркнул значимую роль прекрасной половины человечества.

"Вы уделяете большое внимание духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, принимаете непосредственное участие в реализации социально значимых проектов, – подчеркнул Франк. – Вы создаете тепло домашнего очага, окружаете заботой родных и близких, сохраняя незыблемыми жизненные ценности – любовь и семью".

Градоначальник отметил, что жительницы Барнаула – прекрасные жены и заботливые матери, которые успевают при этом трудиться на благо города. Мэр пожелал женщинам счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия.

Напомним, жительниц Алтайского края также поздравили губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко. Глава региона записал видеопоздравление.