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Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта. Видео

, ИА "Амител"
Президент отметил роль женщин в сбережении истинных ценностей

Президент России Владимир Путин поздравил жительниц России с Международным женским днем.

Российский лидер подчеркнул, что женщины играют огромную роль в "сбережении истинных ценностей, которые были и останутся вдохновляющим нравственным ориентиром".

"Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь", – констатировал президент, акцентировав внимание на заботе о детях и нелегком каждодневном труде ради семьи.

Глава государства отметил, что на этом роль женщин не ограничивается.

"При этом вы каким-то непостижимым образом везде и все успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу", – обратился Путин.

Он поблагодарил женщин за эти качества, особенно отметив медицинских работниц, которые спасают больных в нелегкое время пандемии.

Президент пожелал россиянкам успехов во всем, здоровья и взаимопонимания с близкими людьми и как можно больше поводов для улыбок.

Ранее жительниц Алтайского края поздравили губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и глава Барнаула Вячеслав Франк.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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