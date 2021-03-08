Алтайские пожарные записали трогательное видео к 8 Марта

Сотрудники МЧС России поздравили прекрасную половину коллектива с Международным женским днем.

В дополнение к традиционным цветам и стихам спасатели записали трогательный ролик, в котором пожарные из рабочих инструментов выкладывают поздравление и летают на параплане.

Ранее жительниц Алтайского края поздравили губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и глава Барнаула Вячеслав Франк.

Записал видеопоздравление и президент России Владимир Путин. Он отметил огромную роль женщин в "сбережении истинных ценностей".