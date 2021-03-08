Бензовоз, фура, легковушка. Аварии фиксируют на трассе Барнаул – Бийск

Жители Алтайского края в социальных сетях публикуют видеозаписи с мест нескольких аварий на участке Чуйского тракта Барнаул – Бийск.

Как пишет паблик Barnaul 22, там 8 марта произошло не менее трех ДТП. В каждом из случаев автомобили слетели с дороги в кювет.

Одна из аварий произошла с участием бензовоза, другая – с фурой, третья – с легковым автомобилем.

"С пятого числа такая дорога. Просто лёд", — написал в комментариях один из местных жителей.

Ранее жителей Алтайского края предупредили о сильной гололедице на автодороге Барнаул – Бийск. Так, 6 марта опубликовали видеозапись, на которой видно, что участок Чуйского тракта буквально блестит из-за корки льда.