Суд признал незаконным отказ в проведении митинга в Барнауле 23 февраля

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск алтайских коммунистов, которым власти отказали в проведении митинга 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба краевого отделения КПРФ.
"В мероприятии было отказано со ссылкой на "ковидный" указ губернатора края. Однако в самом тексте документа запрета на публичные мероприятия не содержится", – говорится в сообщении.
Также коммунисты отметили, что в этот же день прошли и другие массовые мероприятия в краевой столице. В результате суд принял доводы истцов и признал отказ горадминистрации в проведении митинга незаконным.
Напомним, 19 февраля администрация Барнаула, спустя несколько дней с момента согласования, решила все-таки запретить проведение митинга КПРФ против политических репрессий. 24 февраля представители крайкома подали на мэрию в суд с целью обжаловать решение.
Комментарии
Так эта новость уже была
Незаконность решения есть? Кто и как будет наказан? Или для этого новый иск подавать?
Признали незаконным. Что дальше? Кого уволили, оштрафовали, посадили?
и дальше что?
кого накажут рублем? лучше, конечно, пожизненное отрешение от должности за превышение полномочий или некомпетентность, иначе чинуши не понимают. Другие бы задумались
Не уеду пока все не выясню.
Да, вот если рядовой гражданин нарушает закон - его всегда наказывают.
А в данном случае кто из горадминистрации понесет наказание?
Признаки преступления есть!? Кто из отказников будет наказан и поражен в правах? Впрочем вопросы риторические - потому и отказывают ибо знают - все сойдет с рук, в том числе попрание Конституции!
Холодно было. Май скоро. Самое время для митингов, и не жарко, и не холодно.