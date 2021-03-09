Суд признал незаконным отказ в проведении митинга в Барнауле 23 февраля

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск алтайских коммунистов, которым власти отказали в проведении митинга 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба краевого отделения КПРФ.

"В мероприятии было отказано со ссылкой на "ковидный" указ губернатора края. Однако в самом тексте документа запрета на публичные мероприятия не содержится", – говорится в сообщении.

Также коммунисты отметили, что в этот же день прошли и другие массовые мероприятия в краевой столице. В результате суд принял доводы истцов и признал отказ горадминистрации в проведении митинга незаконным.

Напомним, 19 февраля администрация Барнаула, спустя несколько дней с момента согласования, решила все-таки запретить проведение митинга КПРФ против политических репрессий. 24 февраля представители крайкома подали на мэрию в суд с целью обжаловать решение.