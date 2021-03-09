Красноярск назвали городом с самыми вежливыми водителями

Водители Красноярска – самые вежливые в России. Это следует из результатов опроса, который портал SuperJob провел в городах-миллионниках. Автомобилисты Красноярска оценили свою культуру в 3,6 балла из 5. Местные пешеходы поставили водителям оценку пониже – 3,1 балла. Но это тоже (наряду с Москвой) самый высокий результат в России.

Столица находится на втором месте в рейтинге. Сами автомобилисты поставили себе 3,5 балла. Далее следуют Санкт-Петербург и Пермь.

Замыкают рейтинг Новосибирск (2,5 балла от пешеходов, 2,8 балла от автомобилистов) и Омск (2,4 и 3 балла соответственно).

В опросе приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов из городов-миллионников страны.

Ранее в Алтайском крае адекватность местных водителей оценили на тройку.