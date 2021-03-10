В Барнауле выступит группа "На-На"

Концерт группы "На-На" запланирован в Барнауле на 22 апреля. Концерт должен состояться в одном из ресторанов.

Информацию подтвердил НГС директор группы Виталий Фроликов. По его словам, речи об отмене мероприятий из-за пандемии коронавируса не идет.

"Мы работаем, ничего не отменяем. Это зона ответственности организаторов – они могут организовать, – пояснил Фроликов. – Позволяет местное законодательство и местные правила проводить концерты – они проводят. Это зависит от них, от нас – ровным счетом ничего".

Отметим, что предшествовать визиту в Алтайский край будут концерты в Новосибирской области. В частности, "На-На" выступит в Новосибирске и Бердске.

Какие еще звезды выступят в Барнауле в ближайшее время, можно посмотреть по ссылке.