Звезды возвращаются. Какие знаменитости выступят в Барнауле в ближайшее время

На то, что пандемия коронавируса постепенно отступает, указывают и звезды. Не те, что мы видим на небе. А те, что "светят" обычным людям по телевизору: популярные певцы и артисты. На конец зимы и предстоящую весну в Барнауле запланировано уже немало концертов и спектаклей с участием знаменитостей. Какие звезды приедут в Барнаул в ближайшее время и сколько стоят билеты на их выступление, рассказывает amic.ru.

Обратите внимание: ограничения пандемии все еще продолжают действовать. Пока культурным заведениям Барнаула разрешили работать только при 50% загрузке.

"Пошлая Молли"

Знаменитая группа приедет в Барнаул с новым альбомом. Это одни из самых ярких представителей синти-панка, совмещающие поп-панк с электронной музыкой. Шоу обещает быть поистине впечатляющим: свет, мощный звук, слэм, старые и новые хиты. Не пропустите. Возрастное ограничение 16+

Когда: 15 февраля в 19:00

15 февраля в 19:00 Где: бар-ресторан "Опера"

бар-ресторан "Опера" Сколько стоит билет: от 1999 до 2999 рублей

Ледовое шоу "Чемпионы"

Илья Авербух – автор и создатель лучших ледовых шоу – продолжает покорять сердца публики в России и за рубежом. Жители Барнаула смогут вновь увидеть вживую лучшие номера любимых спортсменов. На шоу будет представлено множество неожиданных дуэтов и невероятных сюрпризов для всех поклонников фигурного катания. Возрастное ограничение 6+

Когда: 19 февраля в 19:00

19 февраля в 19:00 Где: "Титов-Арена"

"Титов-Арена" Сколько стоит билет: от 1800 до 3500 рублей

"КняZz"

Российская рок-группа, созданная Андреем Князевым – бывшим участником панк-группы "Король и Шут", представит большую концертную программу "Сказочник". Программа обязана названием "сказкам" – музыкальным историям, которые занимают особую нишу в творческом наследии музыкантов. Барнаульцы смогут оценить как новый материал, так и услышать любимые песни группы "КняZz" предыдущих лет. Возрастное ограничение 12+

Когда: 21 февраля 19:00

21 февраля 19:00 Где: ДК "Сибэнергомаш"

ДК "Сибэнергомаш" Сколько стоят билеты: 2500 — 3000 рублей

"Френдзона"

Новый альбом и всеми любимые хиты, живой звук, акробаты, цирк на воде приготовили для барнаульцев музыканты "Френдзоны". Российская синти-панк-группа сочетает в своих песнях стили поп-панк, трэп-бит и ритм-энд-блюз. Как сообщается на официальной страничке коллектива в соцсети "ВКонтакте", музыканты относятся к зрителям как к друзьям.

Когда: 2 марта в 20:00

2 марта в 20:00 Где : Che Guevara Club

: Che Guevara Club Сколько стоят билеты: 800-1800 рублей

NILETTO

Поклонникам современной музыки придется по душе новая звезда российского хип-хопа. Музыкант проснулся знаменитым после большого успеха трека "Любимка". Участи исполнителя одного хита ему тоже удалось избежать. Любой желающий сможет убедиться в этом, посетив выступление Нилетто в Барнауле, которое пройдет в рамках его большого концертного тура.

Когда: 12 марта в 19:00

12 марта в 19:00 Где: клуб-ресторан Pharaon

клуб-ресторан Pharaon Сколько стоят билеты: от 1500 до 2800 рублей

Шоу "Богемская рапсодия". Radio Queen с симфоническим оркестром

Queen считается одной из величайших групп в истории. Многие хотели бы побывать на концерте легендарного коллектива. Их зрелищные выступления приводили в восторг толпы поклонников! В ходе шоу трибьют-группы Radio Queen музыканты исполнят лучшие хиты группы: We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions и многие другие. Возрастное ограничение 12+

Когда : 12 марта в 19:00

: 12 марта в 19:00 Где : ДК Моторостроителей

: ДК Моторостроителей Сколько стоят билеты: 900-2800 рублей

Нурминский

Дворовой рэп – феномен, который, как многим казалось, остался в далеком прошлом. Однако успех Нурминского говорит об обратном. Музыкант – 24-летний рэп-новичок из Татарстана – взял никнейм в честь поселка Нурма, откуда он родом. Прежде всего, исполнитель прославился своими хитами в интернете. Его композиции, самая известная и которых "Ауфф", возглавляют рейтинги популярных музыкальных приложений.

Когда: 3 марта в 19:00

3 марта в 19:00 Где: Che Guevara Club

Che Guevara Club Сколько стоят билеты: от 1000 до 1500 рублей

Светлана Лобода

Лобода – одна из самых ярких звезд на современной сцене, которая диктует не только музыкальное направление, но и манеру исполнения. "Я не понимаю артистов, которые поют одни и те же песни по 20 лет. Можно с ума сойти! Я все время что-то ищу – новый материал, новое звучание. Да, это риск. Но я не могу иначе. Каждый раз мне хочется сделать что-то радикально новое, не повторять саму себя", – говорит певица. Выступление Светланы Лободы – это взрывной спектакль с драматургией, каждая деталь которого продумана лично певицей. Шоу в Барнауле не станет исключением. Возрастное ограничение 6+

Когда: 13 марта в 19:00

13 марта в 19:00 Где: "Титов-Арена"

"Титов-Арена" Сколько стоят билеты: от 1500 до 5000 рублей

Иван Абрамов. Stand Up

Сольный концерт резидента шоу Stand Up на ТНТ пройдет в Барнауле. В 2020 году Иван Абрамов впервые выступил с сольным концертом. Представление получило большой отклик среди зрителей. За минувший год у Ивана накопилось большое количество поводов для написания материалов. Сейчас он готов представить зрителям результаты своих трудов, презентовать свое новое сольное выступление. Возрастное ограничение 18+

Когда : 29 марта в 19:00

: 29 марта в 19:00 Где : ДК Моторостроителей

: ДК Моторостроителей Сколько стоят билеты: 1000-3000 рублей

Сергей Трофимов

Среди его песен есть и лирические баллады, и веселые энергичные плясовые песни. Исполнитель всегда готов радовать и удивлять своего зрителя, в чем жители краевой столице смогут убедиться лично. Возрастное ограничение 6+

Когда : 1 апреля в 19:00

: 1 апреля в 19:00 Где : ДК Моторостроителей

: ДК Моторостроителей Сколько стоят билеты: 1400-3000 рублей

Ирина Аллегрова

Дива российской эстрады Ирина Аллегрова проделала путь от ученицы музыкальной школы в Баку до народной артистки России. В 1970-х и 80-х будущая "шальная императрица" разъезжала с выступлениями по всему Советскому Союзу в составе разных музыкальных ВИА. На счету у Аллегровой почти два десятка сольных альбомов, более полусотни концертных шоу-программ и свыше 250 песен, включая такие хиты, как "Угонщица" и "Младший лейтенант". Возрастное ограничение 12+

Когда : 9 апреля в 19:00

: 9 апреля в 19:00 Где : "Титов-Арена"

: "Титов-Арена" Сколько стоят билеты: 1800-5000 рублей

"Чайф"

В этом году группа "Чайф" отмечает 35-летний юбилей. Музыканты решили отпраздновать это событие и подготовили шоу для юбилейного гастрольного тура. В программу вошли как знаковые хиты, так и новые, менее известные композиции.

Когда: 15 апреля в 19:00

15 апреля в 19:00 Где: ДК Моторостроителей

ДК Моторостроителей Сколько стоят билеты: 1600-4200 рублей

"Би-2"

На концертах известной на просторах России группы "Би-2" прозвучат все главные хиты, которые знают наизусть миллионы поклонников, а также новые треки коллектива из альбома "Горизонт событий". Музыканты обещают стереть границы между зрителем и исполнителем. Возрастное ограничение 6+

Когда : 17 апреля в 19:00

: 17 апреля в 19:00 Где : "Титов-Арена"

: "Титов-Арена" Сколько стоят билеты: 2400-12500 рублей

Ани Лорак

Ани Лорак, покажет новую, особенную концертную программу. Организаторы обещают, что концерт будет состоять из лучших хитов и всеми любимых песен, а также премьер из нового альбома артистки, релиз которого состоялся не так давно. Возрастное ограничение 6+

Когда : 20 апреля в 19:00

: 20 апреля в 19:00 Где : "Титов-Арена"

: "Титов-Арена" Сколько стоят билеты: 900-3500 рублей

Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы"

Историю целого поколения в удивительном сценическом оформлении под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках представит Вячеслав Бутусов вместе со своей группой "Орден Славы". Для барнаульцев прозвучат композиции из нового альбома "Аллилуия", а также песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Возрастное ограничение 12+

Когда : 21 апреля в 19:00

: 21 апреля в 19:00 Где : ДК Моторостроителей

: ДК Моторостроителей Сколько стоят билеты: 1500-4300 рублей

Группа "На-На"

Группа "На-На" – звезды российской эстрады, каждый концерт которых превращается в неповторимое зажигательное шоу. Артисты умеют растопить зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить незабываемый фееричный праздник. Возрастное ограничение 18+

Когда : 22 апреля в 19:00

: 22 апреля в 19:00 Где : ресторан "Барнаул"

: ресторан "Барнаул" Сколько стоят билеты: 1000-2500 рублей

Фото: kassir.ru