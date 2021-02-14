Воскресенье, 14 Февраль, 11:06

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,94
€ 89,61
-16°


4057698 +0
Обь
-13см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Звезды возвращаются. Какие знаменитости выступят в Барнауле в ближайшее время

, ИА "Амител"
Но ограничения из-за ковида все еще продолжают действовать
Фото: goodfon.ru

Фото: goodfon.ru

На то, что пандемия коронавируса постепенно отступает, указывают и звезды. Не те, что мы видим на небе. А те, что "светят" обычным людям по телевизору: популярные певцы и артисты. На конец зимы и предстоящую весну в Барнауле запланировано уже немало концертов и спектаклей с участием знаменитостей. Какие звезды приедут в Барнаул в ближайшее время и сколько стоят билеты на их выступление, рассказывает amic.ru.

Обратите внимание: ограничения пандемии все еще продолжают действовать. Пока культурным заведениям Барнаула разрешили работать только при 50% загрузке.

"Пошлая Молли"

Знаменитая группа приедет в Барнаул с новым альбомом. Это одни из самых ярких представителей синти-панка, совмещающие поп-панк с электронной музыкой. Шоу обещает быть поистине впечатляющим: свет, мощный звук, слэм, старые и новые хиты. Не пропустите. Возрастное ограничение 16+

  • Когда: 15 февраля в 19:00
  • Где: бар-ресторан "Опера"
  • Сколько стоит билет: от 1999 до 2999 рублей

Ледовое шоу "Чемпионы"

Илья Авербух – автор и создатель лучших ледовых шоу – продолжает покорять сердца публики в России и за рубежом. Жители Барнаула смогут вновь увидеть вживую лучшие номера любимых спортсменов. На шоу будет представлено множество неожиданных дуэтов и невероятных сюрпризов для всех поклонников фигурного катания. Возрастное ограничение 6+

  • Когда: 19 февраля в 19:00
  • Где: "Титов-Арена"
  • Сколько стоит билет: от 1800 до 3500 рублей

"КняZz"

Российская рок-группа, созданная Андреем Князевым – бывшим участником панк-группы "Король и Шут", представит большую концертную программу "Сказочник". Программа обязана названием "сказкам" – музыкальным историям, которые занимают особую нишу в творческом наследии музыкантов. Барнаульцы смогут оценить как новый материал, так и услышать любимые песни группы "КняZz" предыдущих лет. Возрастное ограничение 12+

  • Когда: 21 февраля 19:00
  • Где: ДК "Сибэнергомаш"
  • Сколько стоят билеты: 2500 — 3000 рублей

"Френдзона"

Новый альбом и всеми любимые хиты, живой звук, акробаты, цирк на воде приготовили для барнаульцев музыканты "Френдзоны". Российская синти-панк-группа сочетает в своих песнях стили поп-панк, трэп-бит и ритм-энд-блюз. Как сообщается на официальной страничке коллектива в соцсети "ВКонтакте", музыканты относятся к зрителям как к друзьям.

  • Когда: 2 марта в 20:00
  • Где: Che Guevara Club
  • Сколько стоят билеты: 800-1800 рублей

NILETTO

Поклонникам современной музыки придется по душе новая звезда российского хип-хопа. Музыкант проснулся знаменитым после большого успеха трека "Любимка". Участи исполнителя одного хита ему тоже удалось избежать. Любой желающий сможет убедиться в этом, посетив выступление Нилетто в Барнауле, которое пройдет в рамках его большого концертного тура.

  • Когда: 12 марта в 19:00
  • Где: клуб-ресторан Pharaon
  • Сколько стоят билеты: от 1500 до 2800 рублей

Шоу "Богемская рапсодия". Radio Queen с симфоническим оркестром

Queen считается одной из величайших групп в истории. Многие хотели бы побывать на концерте легендарного коллектива. Их зрелищные выступления приводили в восторг толпы поклонников! В ходе шоу трибьют-группы Radio Queen музыканты исполнят лучшие хиты группы: We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions и многие другие. Возрастное ограничение 12+

  • Когда: 12 марта в 19:00
  • Где: ДК Моторостроителей
  • Сколько стоят билеты: 900-2800 рублей

Нурминский

Дворовой рэп – феномен, который, как многим казалось, остался в далеком прошлом. Однако успех Нурминского говорит об обратном. Музыкант – 24-летний рэп-новичок из Татарстана – взял никнейм в честь поселка Нурма, откуда он родом. Прежде всего, исполнитель прославился своими хитами в интернете. Его композиции, самая известная и которых "Ауфф", возглавляют рейтинги популярных музыкальных приложений.

  • Когда: 3 марта в 19:00
  • Где: Che Guevara Club
  • Сколько стоят билеты: от 1000 до 1500 рублей

Светлана Лобода

Лобода – одна из самых ярких звезд на современной сцене, которая диктует не только музыкальное направление, но и манеру исполнения. "Я не понимаю артистов, которые поют одни и те же песни по 20 лет. Можно с ума сойти! Я все время что-то ищу – новый материал, новое звучание. Да, это риск. Но я не могу иначе. Каждый раз мне хочется сделать что-то радикально новое, не повторять саму себя", – говорит певица. Выступление Светланы Лободы – это взрывной спектакль с драматургией, каждая деталь которого продумана лично певицей. Шоу в Барнауле не станет исключением. Возрастное ограничение 6+

  • Когда: 13 марта в 19:00
  • Где: "Титов-Арена"
  • Сколько стоят билеты: от 1500 до 5000 рублей

Иван Абрамов. Stand Up

Сольный концерт резидента шоу Stand Up на ТНТ пройдет в Барнауле. В 2020 году Иван Абрамов впервые выступил с сольным концертом. Представление получило большой отклик среди зрителей. За минувший год у Ивана накопилось большое количество поводов для написания материалов. Сейчас он готов представить зрителям результаты своих трудов, презентовать свое новое сольное выступление. Возрастное ограничение 18+

  • Когда: 29 марта в 19:00
  • Где: ДК Моторостроителей
  • Сколько стоят билеты: 1000-3000 рублей

Сергей Трофимов

Среди его песен есть и лирические баллады, и веселые энергичные плясовые песни. Исполнитель всегда готов радовать и удивлять своего зрителя, в чем жители краевой столице смогут убедиться лично. Возрастное ограничение 6+

  • Когда: 1 апреля в 19:00
  • Где: ДК Моторостроителей
  • Сколько стоят билеты: 1400-3000 рублей

Ирина Аллегрова

Дива российской эстрады Ирина Аллегрова проделала путь от ученицы музыкальной школы в Баку до народной артистки России. В 1970-х и 80-х будущая "шальная императрица" разъезжала с выступлениями по всему Советскому Союзу в составе разных музыкальных ВИА. На счету у Аллегровой почти два десятка сольных альбомов, более полусотни концертных шоу-программ и свыше 250 песен, включая такие хиты, как "Угонщица" и "Младший лейтенант". Возрастное ограничение 12+

  • Когда: 9 апреля в 19:00
  • Где: "Титов-Арена"
  • Сколько стоят билеты: 1800-5000 рублей

"Чайф"

В этом году группа "Чайф" отмечает 35-летний юбилей. Музыканты решили отпраздновать это событие и подготовили шоу для юбилейного гастрольного тура. В программу вошли как знаковые хиты, так и новые, менее известные композиции.

  • Когда: 15 апреля в 19:00
  • Где: ДК Моторостроителей
  • Сколько стоят билеты: 1600-4200 рублей

"Би-2"

На концертах известной на просторах России группы "Би-2" прозвучат все главные хиты, которые знают наизусть миллионы поклонников, а также новые треки коллектива из альбома "Горизонт событий". Музыканты обещают стереть границы между зрителем и исполнителем. Возрастное ограничение 6+

  • Когда: 17 апреля в 19:00
  • Где: "Титов-Арена"
  • Сколько стоят билеты: 2400-12500 рублей

Ани Лорак

Ани Лорак, покажет новую, особенную концертную программу. Организаторы обещают, что концерт будет состоять из лучших хитов и всеми любимых песен, а также премьер из нового альбома артистки, релиз которого состоялся не так давно. Возрастное ограничение 6+

  • Когда: 20 апреля в 19:00
  • Где: "Титов-Арена"
  • Сколько стоят билеты: 900-3500 рублей

Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы"

Историю целого поколения в удивительном сценическом оформлении под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках представит Вячеслав Бутусов вместе со своей группой "Орден Славы". Для барнаульцев прозвучат композиции из нового альбома "Аллилуия", а также песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Возрастное ограничение 12+

  • Когда: 21 апреля в 19:00
  • Где: ДК Моторостроителей
  • Сколько стоят билеты: 1500-4300 рублей

Группа "На-На"

Группа "На-На" – звезды российской эстрады, каждый концерт которых превращается в неповторимое зажигательное шоу. Артисты умеют растопить зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить незабываемый фееричный праздник. Возрастное ограничение 18+

  • Когда: 22 апреля в 19:00
  • Где: ресторан "Барнаул"
  • Сколько стоят билеты: 1000-2500 рублей

Фото: kassir.ru


Комментарии

14.02.2021 10:56
гость

А Бузова?))))))

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
10:48
10 причин ненавидеть День святого Валентина и как пережить это безумие 38
09:53
14 лучших фильмов, которые стоит посмотреть 14 февраля 41
09:19
Эксперт предложил свернуть программу льготной ипотеки в 10-15 регионах 0
08:47
Звезды возвращаются. Какие знаменитости выступят в Барнауле в ближайшее время 1
08:20
Когда внутри зажигается. Пять известных семейных пар Барнаула о том, что такое любовь 9
07:48
Жителей Алтая просят не выходить за пределы сел из-за запуска ракеты 10
07:11
Не бойтесь признаваться в любви. Чудные и такие искренние валентинки от amic.ru 0
06:38
День святого Валентина: откуда взялся праздник и при чем тут вообще любовь 10
06:01
Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля 0
23:33
Такой день. Коммунальная авария в Барнауле и юбилей бывшего губернатора 0
22:44
В Барнауле приступили к земляным работам на улице Попова 0
21:44
В Новосибирске школьникам делают ДНК-тесты и проверяют на "ген агрессии" 2
20:43
В Барнауле перекрыли улицу Попова из-за порыва водопровода 0
20:15
В Барнауле устраняют коммунальную аварию, затопившую улицу 0
19:49
Жительница Алтая отправилась на заработки в Москву и пропала 0
19:07
Врачи нашли связь между коронавирусом и туберкулезом 2
18:29
В Алтайском крае уменьшается число свободных коек для больных ковидом 1
17:52
17 автомобилей столкнулись на трассе в Краснодарском крае 0
17:29
Алтайская семья взяла крупный кредит и отдала деньги мошенникам 0
16:54
Жителям Барнаула вновь раздают листовки против экстремизма 12
16:24
Барнаульцев научили делать валентинки 1
15:53
Почти 15 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:27
Нет единства. В Барнауле обсудили судьбу сквера на Сахарова 16
14:52
Экологи придумали, как защитить снежных барсов, нападающих на скот 1
14:19
Названа причина увольнения Максима Топилина с поста главы ПФР 7
13:46
Бывший губернатор Алтайского края празднует юбилей 11
13:12
Рубцовчанам советуют не ходить поодиночке из-за психопата с ножом 9
12:46
33 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай 0
12:17
Потепление до +3 градусов идет в Алтайский край 0
11:42
В Алтайском крае военные трижды перекроют движение по Чуйскому тракту 17
11:12
Магнитная буря накроет Землю в феврале 0
10:43
16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
10:08
Врачи объяснили следы острой нехватки кислорода у умерших от ковида 3
09:40
Бывший управделами алтайского губернатора освободился из тюрьмы по УДО 23
09:06
"Приблизились к Питеру". Почему девелоперы Барнаула отказываются строить малоэтажные дома 33
08:39
Житель Алтайского края пытался сжечь свою сожительницу и двухлетнюю дочь 6
08:09
Новинка или ребрендинг? Как скажется объединение левых партий на политическом поле Алтая 25
07:40
Ночной футбол и мастер-класс по конькам. Как интересно провести выходные в Барнауле 1
07:07
Нодар Шония рассказал о дальнейшей судьбе барнаульской "Спички" 24
06:37
День святого карантина. Шутки и мемы о 14 февраля 1
06:05
Туман, гололед и -37 градусов. О погоде в Алтайском крае 13 февраля 1
23:42
Такой день. Арест по делу о гибели четырех человек и загадочный пожар в многоэтажке 0
23:14
Москвичка вывезла троих детей в лес, раздела и оставила умирать на морозе 9
22:48
Музыкант Сергей Шнуров поддержал закон о запрете мата в соцсетях с "подвохом" 14
22:12
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы после COVID-19 0
21:44
"Яндекс" сообщил об утечке данных почти пяти тысяч пользователей почты 0
21:14
LOL. Житель Змеиногорска отсидит два года за кражу кукол с захватывающей погоней 1
20:48
Песков опроверг информацию о том, что Путин планирует привиться от ковида к осени 3
20:14
Завскладом барнаульского детсада осудят за взятку 1
19:46
Режим "черного неба" вновь объявили в Барнауле и Бийске 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.