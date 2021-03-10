Пресс-секретарь главы Алтая прокомментировал задержание министра

Олег Хорохордин знает о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, рассказал "Новостям Горного Алтая" пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Он подчеркнул, что в случае доказательства вины все фигуранты уголовных дел понесут наказание. По словам Максимова, следственные действия не скажутся на работе Минздрава.

"Министерство здравоохранения продолжает свою работу, факт задержания ни в коем случае не отразится на деятельности медицинских учреждений, на приоритетной работе по противодействию коронавирусу, – заявил Максимов. – На период следственных действий исполнение обязанностей министра будет возложено на одного из его заместителей".

Напомним, о задержании Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова стало известно утром 10 марта. Их обвиняют в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, сумма "откатов" за заключение контрактов и иную помощь составила порядка 4,6 млн рублей.