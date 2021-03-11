Поломка трамвая заблокировала движение электротранспорта в центре Барнаула

Движение трамваев № 1, 4 и 7 заблокировано в Барнауле из-за поломки трамвайного вагона на участке путей по улицам Красноармейский – Крупская. Техническая служба МУП "Горэлектротранс" проводит работы на месте происшествия.

Как сообщает пресс-центр мэрии, сроки восстановления трамвайного движения уточняются. "Горэлектротранс" приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что после сильного снегопада в Бийске 2 марта трамваи не вышли на линию. При этом усилия дорожной техники и людей по очистке не дали необходимого результата из-за тяжелого мокрого снега и его объемов. Частично восстановить движение электротранспорта удалось только к вечеру 3 марта.