Барнаульские эсеры решили выяснить, что горожане думают о работе мэра

"Единый городской экзамен" для главы Барнаула устроят справедливороссы накануне ежегодного отчёта мэра перед депутатами городской думы. Оценивать работу градоначальника будут сами барнаульцы, сообщает сайт Алтайского реготделения "Справедливой России".

"Экзамен" стартует в социальных сетях 12 марта. Жителям Барнаула предлагают принять участие в онлайн-голосовании и поставить свою оценку Вячеславу Франку за работу по итогам 2020 года. Таким образом справороссы намерены показать мнение людей, а не только "подконтрольных" депутатов гордумы, отчёт перед которыми, по большому счёту, лишь формальность.

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"Качество работы мэрии в 2020 году не отличалось в лучшую сторону от 2019-го. Эти выводы мы сделали и из обращений граждан, и из анализа ситуации в различных сферах, – отмечает руководитель эсеров в БГД Оксана Молодых. – Бесконечные коррупционные скандалы, торопливые кадровые решения, дольщики, "кинутые" компанией "Барнаулкапстрой", владеет которой мэрия; вопросы содержания дорог и сохранения зелёных зон, стабильно находящиеся на стадии нерешаемых. Да тот же снег зимой, бесконечные аварии из-за изношенности коммунальных сетей. Полная бесконтрольность в наполнении застраиваемых жильём территорий социальной и благоустроительной инфраструктурой. Планируемые поликлиники превращаются в пивнушки, детские сады – в многоэтажки, создавая тем самым новые транспортные проблемы и обеспечивая слабую доступность соцучреждений. Список можно продолжать долго. Поэтому мы и решили дать горожанам право голоса, которое у них несправедливо забрали, отменив всенародные выборы мэра. Посмотрим, что скажут барнаульцы на улице".

Обобщённые данные будут оглашены на отчёте 19 марта.