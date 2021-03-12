Воскресенье, 14 Март, 18:58

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,51
€ 87,8
-10°


4390608 +10083
Обь
-14см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2021 8 марта-2021 год Коронавирус на Алтае
Новости

Барнаульские эсеры решили выяснить, что горожане думают о работе мэра

, ИА "Амител"
Вячеслав Франк отчитается перед депутатами за 2020 год на следующей неделе
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

"Единый городской экзамен" для главы Барнаула устроят справедливороссы накануне ежегодного отчёта мэра перед депутатами городской думы. Оценивать работу градоначальника будут сами барнаульцы, сообщает сайт Алтайского реготделения "Справедливой России".

"Экзамен" стартует в социальных сетях 12 марта. Жителям Барнаула предлагают принять участие в онлайн-голосовании и поставить свою оценку Вячеславу Франку за работу по итогам 2020 года. Таким образом справороссы намерены показать мнение людей, а не только "подконтрольных" депутатов гордумы, отчёт перед которыми, по большому счёту, лишь формальность.

Ссылки на опрос:

Инстаграм

Одноклассники

Фейсбук

ВК

"Качество работы мэрии в 2020 году не отличалось в лучшую сторону от 2019-го. Эти выводы мы сделали и из обращений граждан, и из анализа ситуации в различных сферах, – отмечает руководитель эсеров в БГД Оксана Молодых. – Бесконечные коррупционные скандалы, торопливые кадровые решения, дольщики, "кинутые" компанией "Барнаулкапстрой", владеет которой мэрия; вопросы содержания дорог и сохранения зелёных зон, стабильно находящиеся на стадии нерешаемых. Да тот же снег зимой, бесконечные аварии из-за изношенности коммунальных сетей. Полная бесконтрольность в наполнении застраиваемых жильём территорий социальной и благоустроительной инфраструктурой. Планируемые поликлиники превращаются в пивнушки, детские сады – в многоэтажки, создавая тем самым новые транспортные проблемы и обеспечивая слабую доступность соцучреждений. Список можно продолжать долго. Поэтому мы и решили дать горожанам право голоса, которое у них несправедливо забрали, отменив всенародные выборы мэра. Посмотрим, что скажут барнаульцы на улице".

Обобщённые данные будут оглашены на отчёте 19 марта.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

12.03.2021 18:10
- гость -

А у нас есть мэр? Судя по гололеду на тротуарах, у нас его нет. Выдали бы ему ведерко с песочком тогда.

12.03.2021 19:14
newozmochno_yandex

ОНо способно только ЦЕНЫ НА ПРОЗЕД ПОВЫШАТЬ !! Вот и вся его работа!!!!!!!!!!

13.03.2021 06:55
- гость -

Хорошо сидеть в тёплом зале в мягких креслах и языки чесать. Пусть эти чинуши на улицу то выйдут да и посмотрят на работу мэра, а у прохожих попросят оценить свою работу.

13.03.2021 08:14
- гость -

Свою кандидатуру предлагайте.

13.03.2021 08:49
- гость -


- гость -
Свою кандидатуру предлагайте

Я то предложу, но ты же назначишь не меня, а свою шестерку

13.03.2021 08:59
- гость -

Пусть эти чинуши на улицу то выйдут да и посмотрят на работу мэра,

Был такой Глава администрации Индустриального района Куликов Геннадий Васильевич, он лично по колодцам лазил, когда аварии были. И его Баварин посадил за то, что по сравнению с ним самого Баварина расстрелять надо было.

13.03.2021 09:42
За правду

Вот и прально. Не дали вы. Рать. Пусть хоть возможность спросить будет. А то власть для власти получается. А люди пусть хоть как

13.03.2021 10:40
- гость -

То, что я думаю о работе мэра, грубо выражаясь сказать стесняюсь, а мягко говоря нет слов.

13.03.2021 10:53
- гость -

Какие то вопросы решаются ну какие? А вообще за что отвечает муниципалитет во главе с Мэром? Дороги чистят от силы на 4 х улицах ,тротуары спихнули только на УК и частников .Частный сектор , а в городе по площади это более40% это вообще другой населённый пункт. Что не МУП то проблемы и скандалы. Сами чиновники уже не хотят думать( или не могут? отрафировались) не в благоустройстве не в озеленении нет их проектов всё отдают за бюджетные деньги разработчикам и как правило ,заметьте . в регионы Р.Ф.. Зарплата чиновников г.Барнаула по информации СМИ самая высокая. Так какая оценка работе ?!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
18:49
Малые предприятия Алтайского края за месяц потеряли сотни работников 0
18:12
В марте Землю накроет двухдневная магнитная буря 0
17:43
"Выйдем на забастовку". Воспитатели детсада просят главу Алтая о помощи 0
17:16
Число умерших от ковида в России резко снизилось за сутки 0
16:50
Свыше 100 площадок примут гостей в Музейную ночь в Алтайском крае 2
16:18
Аналитик предрёк обвал курса доллара к концу апреля 8
15:46
Баскетболисты "Барнаула" вновь выиграли во втором раунде Суперлиги-2 0
15:15
В Барнауле не стали сжигать чучело на Масленицу 6
14:44
Молодой барнаулец украл одежду из магазина и попался полиции 0
14:15
Барнаульцы будут меньше платить за проезд по одному из автобусных маршрутов города 5
13:44
Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае не снизилось за неделю 0
13:15
Пострадавшие при крушении военного самолета в Алма-Ате находятся в тяжёлом состоянии 0
12:43
Глава алтайского Минкульта проведёт поэтический вечер 4
12:12
Почти 7 млн человек вакцинировались от коронавируса в России 20
11:43
В Бийске таксисты устроили акцию протеста против низких тарифов 12
11:11
Юрий Шатунов рассказал об убийстве клавишника "Ласкового мая" на его глазах 0
10:39
2500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 7
10:09
19 случаев COVID-19 выявили за сутки в Республике Алтай 0
09:39
Правительство не даст денег Алтайскому краю в рамках госпомощи регионам Сибири 31
09:06
Диетолог назвал способ избежать переедания 0
08:39
"Аватар" Джеймса Кэмерона снова стал самым кассовым фильмом 3
08:10
"Жалеем, что воры без работы останутся?" Экологи предложили сократить аренду лесов 30
07:39
Пеките блинцы! Весёлые поздравления с Масленицей 0
07:08
Власти опровергли запрет на празднование Масленицы в барнаульском парке "Арлекино" 7
06:44
Прощёное воскресенье 2021: у кого просить прощения и как правильно это делать 5
06:05
Гололёд и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 14 марта 0
23:48
Такой день. Розыск беглого экс-спецназовца и принудительная вакцинация от COVID-19 2
23:13
Российская лыжница Юлия Ступак взяла золото в масс-старт в финале Кубка мира 0
22:48
В Евросоюзе задумались о "менее воинственном подходе" к отношениям с Россией 6
22:21
Сотрудники скорой помощи Бийска устроили конфликт с начальством из-за ковидных выплат 1
21:49
Инфекционист оценил возможность отмены ограничений по COVID-19 в России 2
21:17
Губернатор Томенко обсудил лучшие муниципальные практики Алтайского края 3
20:49
Четыре человека погибли при крушении военного самолета в Казахстане 0
20:18
Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни для Евровидения-2021 2
19:51
Соцсети: работников алтайского предприятия принуждают прививаться от COVID-19 7
19:19
В РПЦ выразили обеспокоенность идеей ввода ковид-паспортов 1
18:46
Курс биткоина впервые в истории превысил отметку в 60 тысяч долларов 3
18:19
Поезд наехал на легковой автомобиль на путях неподалёку от Рубцовска 2
17:48
Путин назвал причину, по которой в Крыму провели референдум о присоединении к России 8
17:18
Опасного экс-спецназовца и рецидивиста объявили в розыск в Алтайском крае 9
16:48
Доктор Мясников рассказал, как россиянам пережить весну 2021 года 0
16:13
Почти 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:45
Автомобиль перевернулся на крышу в центре Барнаула 9
15:12
Власти неожиданно запретили проведение Масленицы в парке "Арлекино" 6
14:43
Врач рассказал о семи вирусах, которые могут вызвать рак 0
14:29
Бийские справороссы поменяют руководство 1
14:11
В Республике Алтай кочегар использовал рабочее помещение в качестве притона 4
13:39
России отказали в использовании "Катюши" вместо гимна на Олимпиаде 20
13:08
В ГИБДД определили самое аварийное время на дорогах 2
12:36
14 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.