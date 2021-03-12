Барнаульские эсеры решили выяснить, что горожане думают о работе мэра

"Единый городской экзамен" для главы Барнаула устроят справедливороссы накануне ежегодного отчёта мэра перед депутатами городской думы. Оценивать работу градоначальника будут сами барнаульцы, сообщает сайт Алтайского реготделения "Справедливой России".
"Экзамен" стартует в социальных сетях 12 марта. Жителям Барнаула предлагают принять участие в онлайн-голосовании и поставить свою оценку Вячеславу Франку за работу по итогам 2020 года. Таким образом справороссы намерены показать мнение людей, а не только "подконтрольных" депутатов гордумы, отчёт перед которыми, по большому счёту, лишь формальность.
Ссылки на опрос:
"Качество работы мэрии в 2020 году не отличалось в лучшую сторону от 2019-го. Эти выводы мы сделали и из обращений граждан, и из анализа ситуации в различных сферах, – отмечает руководитель эсеров в БГД Оксана Молодых. – Бесконечные коррупционные скандалы, торопливые кадровые решения, дольщики, "кинутые" компанией "Барнаулкапстрой", владеет которой мэрия; вопросы содержания дорог и сохранения зелёных зон, стабильно находящиеся на стадии нерешаемых. Да тот же снег зимой, бесконечные аварии из-за изношенности коммунальных сетей. Полная бесконтрольность в наполнении застраиваемых жильём территорий социальной и благоустроительной инфраструктурой. Планируемые поликлиники превращаются в пивнушки, детские сады – в многоэтажки, создавая тем самым новые транспортные проблемы и обеспечивая слабую доступность соцучреждений. Список можно продолжать долго. Поэтому мы и решили дать горожанам право голоса, которое у них несправедливо забрали, отменив всенародные выборы мэра. Посмотрим, что скажут барнаульцы на улице".
Обобщённые данные будут оглашены на отчёте 19 марта.
Комментарии
А у нас есть мэр? Судя по гололеду на тротуарах, у нас его нет. Выдали бы ему ведерко с песочком тогда.
ОНо способно только ЦЕНЫ НА ПРОЗЕД ПОВЫШАТЬ !! Вот и вся его работа!!!!!!!!!!
Хорошо сидеть в тёплом зале в мягких креслах и языки чесать. Пусть эти чинуши на улицу то выйдут да и посмотрят на работу мэра, а у прохожих попросят оценить свою работу.
Свою кандидатуру предлагайте.
- гость -
Свою кандидатуру предлагайте
Я то предложу, но ты же назначишь не меня, а свою шестерку
Пусть эти чинуши на улицу то выйдут да и посмотрят на работу мэра,
Был такой Глава администрации Индустриального района Куликов Геннадий Васильевич, он лично по колодцам лазил, когда аварии были. И его Баварин посадил за то, что по сравнению с ним самого Баварина расстрелять надо было.
Вот и прально. Не дали вы. Рать. Пусть хоть возможность спросить будет. А то власть для власти получается. А люди пусть хоть как
То, что я думаю о работе мэра, грубо выражаясь сказать стесняюсь, а мягко говоря нет слов.
Какие то вопросы решаются ну какие? А вообще за что отвечает муниципалитет во главе с Мэром? Дороги чистят от силы на 4 х улицах ,тротуары спихнули только на УК и частников .Частный сектор , а в городе по площади это более40% это вообще другой населённый пункт. Что не МУП то проблемы и скандалы. Сами чиновники уже не хотят думать( или не могут? отрафировались) не в благоустройстве не в озеленении нет их проектов всё отдают за бюджетные деньги разработчикам и как правило ,заметьте . в регионы Р.Ф.. Зарплата чиновников г.Барнаула по информации СМИ самая высокая. Так какая оценка работе ?!