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Новости

В РПЦ выразили обеспокоенность идеей ввода ковид-паспортов

, ИА "Амител"
По мнению организации, они нарушают принцип добровольности
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В РПЦ выразили озабоченность идеей Евросоюза ввести ковид-паспорта, так как они могут ограничить права и свободы людей. По словам главы синодального отдела внешних церковных связей митрополита Иллариона, такой документ нарушает принцип добровольности, который декларируется во многих странах.

Как передаёт "Интерфакс", Илларион также подчеркнул, что введение документа может навредить тем, кто по каким-то причинам не сделал прививку или не переболел коронавирусом.

"Такой человек – он что, должен будет ждать, пока он заболеет и выздоровеет, до тех пор, пока он сможет посещать те или иные европейские страны?" – сказал митрополит.

Также церковник указал на то, что в разных странах создаются разные вакцины и в мире не будет единой прививки, признанной всеми странами. По его мнению, непонятно, будет ли паспорт включать вакцинацию любым препаратом или только тем, который признан на территории ЕС.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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