Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай

Два пациента с коронавирусом скончались в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, 79-летняя жительница Горно-Алтайска и 80-летняя жительница Усть-Канского района умерли ещё в феврале, но смерть от инфекции патологоанатомы подтвердили только сейчас.

Таким образом, за весь период в Горном Алтае зарегистрировано 211 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 191 – от вируса, 20 – по иным причинам.

Также за минувшие сутки в регионе подтвердили два новых случая инфицирования – заразились два жителя Горно-Алтайска. Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 469 случаев заболевания, выздоровел 16 181 человек (+1 за сутки).