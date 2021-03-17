Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Республике Алтай

Два новых случая смерти пациентов с коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. 70-летняя жительница Горно-Алтайска и 67-летний житель Турочакского района умерли ещё в феврале, однако патологоанатомы подтвердили смерть больных от инфекции только сейчас.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 213 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 193 – от вируса, 20 – по иным причинам.

Также за минувшие сутки в регионе выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у пяти жителей Горно-Алтайска, двух жителей Кош-Агачского района, двух жителей Онгудайского района, двух жителей Чойского района, двух жителей Шебалинского района и одного жителя Майминского района.

Всего за время пандемии в регионе лабораторно подтвердили 16 499 случаев заболевания. Выздоровели 16 194 человека, из которых трое – за прошедшие сутки.