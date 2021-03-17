Более 40 утечек нашли в Барнауле благодаря зелёной воде

Зелёный краситель "Уранин-А" помог выявить 41 протечку на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения в Барнауле. Окрашенную воду заметили сразу в нескольких районах города.

Напомним, испытания начались 10 марта. За это время на зелёную воду из кранов поступило 20 жалоб от жителей Ленинского района, 10 – от жителей Октябрьского, 7 – от жителей Железнодорожного и по 2 – от жителей Ленинского и Индустриального районов. Несколько дней назад окрашенную воду заметили и в Научном городке.

После обнаружения "зелёнки" специалисты проверяют оборудование дома и предписывают устранить причины. Если зелёная вода потечёт из крана, следует звонить по тел. 8 (3852) 59-97-15.

Ранее специалисты СГК сообщили, что для поиска утечек в воду добавили два безопасных для человека химических вещества – "Уранин-А" и "Раффлезия". Первый придаёт воде зелёное свечение, второй обладает резким медицинским запахом.