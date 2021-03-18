Общественники начали сбор подписей против повышения цен на проезд в Барнауле

Активисты организации "Гражданский патруль" организуют сбор подписей против повышения цен на проезд в Барнауле. Обращение они направят главе города Вячеславу Франку.

"Жители будут вынуждены платить больше, а качество оказания услуг не улучшится. Будем ездить на тех же изношенных автобусах, троллейбусах и трамваях. Нужно не забывать, что общественный транспорт – это социально значимый вид деятельности. На нём много не заработаешь. Руководству города нужно срочно решать вопрос об обновлении транспорта за счёт средств федерального бюджета", – заявил представитель "Гражданского патруля" Игорь Берг.

Отмечается, что собирать подписи будут на остановках города.

Ещё 24 сентября 2020 года на заседании городского координационного совета по ценообразованию было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля – до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. Однако из-за пандемии окончательное принятие этого решения откладывали.

В феврале 2021-го глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%.

Позже стало известно, что в Барнауле могут ввести систему "брутто-контрактов": деньги от пассажиров станут уходить в городской бюджет, а мэрия будет платить перевозчикам за километр пробега, независимо от пассажиропотока.