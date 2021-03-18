В Барнауле три пожарных машины направили к поликлинике из-за замыкания

Очевидцы заметили на улице Никитина в Барнауле три пожарных автомобиля рядом с детской поликлиникой №1, сообщает паблик Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что причиной выезда послужило короткое замыкание электропроводки.

В связи с тем, что дальнейшего возгорания не последовало, персонал и посетителей медучреждения эвакуировать не стали.

После обследования помещений сотрудники МЧС покинули здание, так как угрозы возникновения пожара нет.