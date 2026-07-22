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Названы самые востребованные сферы подработки для пенсионеров в Алтайском крае

Людей пенсионного возраста охотно принимают в сфере клининга

22 июля 2026, 07:45, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Эксперты "Авито Подработки" выяснили, в каких сферах и регионах бизнес чаще всего приглашает на подработку людей пенсионного возраста, а также какой интерес в Алтайском крае к такой занятости проявляют сами исполнители.

«В регионе интерес к подработке заметно вырос в сфере клининга (+51%) и розничной и оптовой торговле (+13%). Бизнес в Алтайском крае активнее приглашает на неполный рабочий день исполнителей пенсионного возраста в первом направлении (+95%) и для оказания бытовых и персональных услуг (+86%)», — сообщает сервис.

Наиболее высокие вознаграждения для пенсионеров предлагают:

  • в Республике Алтай — в среднем 63 827 рублей в месяц;
  • Магаданской области — 62 186 руб/мес;
  • Якутии — 58 810 руб/мес;
  • Тюменской области — 58 669 руб/мес;
  • Московской области — 58 258 руб/мес.

Общей тенденцией для этих регионов стала востребованность курьерской подработки: она входит в число наиболее доходных предложений для пенсионеров. В Республике Алтай курьерам предлагают в среднем 68 905 рублей в месяц, в Магаданской области — 61 078 рублей, в Якутии — 50 776 руб., в Тюменской области — 53 812 руб., в Московской области — 49 184 рубля.

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИЭкономика

Алтайский край Работа
       

Комментарии 7

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Гость

09:18:17 22-07-2026

А может пенсионеры идут работать от мизерной пенсии, коей не хватат даже на самое необходимое, вот и идут в клиннг , причем там их официально не трудоустраивают, ведра таскать.

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найди отличия

09:19:34 22-07-2026

по нормальному пенсионер должен отдыхать на курортах мира или со своими внуками на опушке.
а не переживать, как дожить.
до смерти.

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Гость

11:08:05 22-07-2026

найди отличия (09:19:34 22-07-2026) по нормальному пенсионер должен отдыхать на курортах мира ил... Вы правы, именно это нам обещал Силуанов, когда повысили пенсию на 7%. Но путешествовать на эти деньги удаётся лишь до дачного участка.

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предпенсионер.

12:06:07 22-07-2026

Гость (11:08:05 22-07-2026) Вы правы, именно это нам обещал Силуанов, когда повысили пен... в предвкушении радости..
ещё 4 года.
спасибо Царю.

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хвала Будде.

15:49:42 22-07-2026

самая востребованая вакансия для пенсионеров - дед и бабушка.

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Гость

15:59:36 22-07-2026

хвала Будде. (15:49:42 22-07-2026) самая востребованая вакансия для пенсионеров - дед и бабушка... Вот именно! Воспитывать подрастающее поколение, а не с тряпкой ползать по чужим углам.

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Мусик

16:04:47 22-07-2026

хвала Будде. (15:49:42 22-07-2026) самая востребованая вакансия для пенсионеров - дед и бабушка... всемерно одобряю.
профессия стратегического значения.

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