Людей пенсионного возраста охотно принимают в сфере клининга

22 июля 2026, 07:45, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Эксперты "Авито Подработки" выяснили, в каких сферах и регионах бизнес чаще всего приглашает на подработку людей пенсионного возраста, а также какой интерес в Алтайском крае к такой занятости проявляют сами исполнители.

«В регионе интерес к подработке заметно вырос в сфере клининга (+51%) и розничной и оптовой торговле (+13%). Бизнес в Алтайском крае активнее приглашает на неполный рабочий день исполнителей пенсионного возраста в первом направлении (+95%) и для оказания бытовых и персональных услуг (+86%)», — сообщает сервис.

Наиболее высокие вознаграждения для пенсионеров предлагают:

в Республике Алтай — в среднем 63 827 рублей в месяц;

Магаданской области — 62 186 руб/мес;

Якутии — 58 810 руб/мес;

Тюменской области — 58 669 руб/мес;

Московской области — 58 258 руб/мес.

Общей тенденцией для этих регионов стала востребованность курьерской подработки: она входит в число наиболее доходных предложений для пенсионеров. В Республике Алтай курьерам предлагают в среднем 68 905 рублей в месяц, в Магаданской области — 61 078 рублей, в Якутии — 50 776 руб., в Тюменской области — 53 812 руб., в Московской области — 49 184 рубля.