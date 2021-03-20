Ещё 11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2568.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 113 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 968 человек. Выздоровели 41 065 человек (+84 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 27, Родинский район – 8, Бийск, Павловский район – по 7 заболевших, Славгород, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Мамонтовский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Смоленский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Заринск, Бийский, Егорьевский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алейск, Благовещенский, Ельцовский, Залесовский, Ключевский, Курьинский, Кытмановский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 300 пациентов, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 654 койки.