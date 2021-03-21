13 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 13 смертей пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Также в регионе зафиксировали 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 079 человек, в т. ч. 3 163 ребенка. Выздоровели всего 41166 (+101) человек. Умерло 2 581 (+13) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 714 (+9) человек; иные причины смерти – 867 (+4)", — говорится в сообщении оперштаба.

По состоянию на 21 марта в госпиталях находятся 1 311 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс очередные изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Они отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также полностью снимают ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.