В Алтайском крае в очередной раз ослабили ограничения по коронавирусу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс очередные изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Согласно новой редакции, отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Напомним, в предыдущей версии указа ограничения для этих категорий продлевались до 20 марта. С 1 апреля Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте 65+ или страдающим хроническими заболеваниями.
Также полностью сняты ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23:00 до 06:00.
Изменения вступают в силу 21 марта.
По последним данным (на 18 марта), в Алтайском крае с начала пандемии коронавирусом заразились 45 743 человека. Из них скончались 2544.
Комментарии
Всё, кончилась пандемия?
19.03.2021 10:09
- гость -
Если бы...
Всё, кончилась пандемия?
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Выборы скоро.
Да молодец. При 200 заболевших умирали по 12 в день, и при 130 заболевших умирают 12 в день. Пора снимать ограничения, что б побольше умирало
умирают 12 в день.
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Количество заболевших можно легко поменять. Это же цифры на бумаге. А вот с трупами так не получается.
а что был запрет на гуляние пенсионеров????? а они знали?
19.03.2021 10:43
- гость -
Попов же сказал,что мае и статистику с "трупами" подправит.
Европа закрывается, мы открываемся.
если честно, я уже со счета сбился сколько в моем доме и соседних домах схоронили пожилых людей этой зимой и осенью
19.03.2021 11:07
- гость -
Европа сама виновата. Нечего было массовые протесты устраивать.
Теперь будут дома сидеть.
Умирает стабильно по 12-14 в день, а они от ковида ограничения снимают!
Что творите?
Вам всё плохо - ограничивали, вы возмущались, отменяют - опять не хорощо. Хватит ныть и искать виноватых, никто не заставляет вас ходить по ночам по клубам. Думайте своей головой.
ВСЕ БАБКИ 65+ НЕ СОБЛЮДАЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ И ШАРЯТСЯ В АВТОБУСАХ, МАГАЗИНАХ И НА УЛИЦЕ.
19.03.2021 11:34
Гость
Единственный адекватный комментатор!
Товарищам параноикам вышеотписавшимся: вы ,понятное дело, теперь и масочки до конца жизни не снимите, и далеко от дома отходить не будете. НЕ надо свои проблемы с головой перекладывать на других. Это ТОЛЬКО ваши проблемы!
19.03.2021 11:44
- гость -
Вы только СВОИ проблемы с головой на остальных не перекладывайте.
19.03.2021 11:41
- гость -
И молодцы что шарятся. Если б не шарились, уже б в гробу лежали. Движение - жизнь!
19.03.2021 11:57
- гость -
Если б не шарились, уже б в гробу лежали
Так и лежат. По 12 человек в день
Движение - жизнь! к смерти, ага
19.03.2021 11:44
- гость -
Один остался? Раньше вас было побольше-видать вирус проредил диссидентов.