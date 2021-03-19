В Алтайском крае в очередной раз ослабили ограничения по коронавирусу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс очередные изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Согласно новой редакции, отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Напомним, в предыдущей версии указа ограничения для этих категорий продлевались до 20 марта. С 1 апреля Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте 65+ или страдающим хроническими заболеваниями.

Также полностью сняты ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23:00 до 06:00.

Изменения вступают в силу 21 марта.

По последним данным (на 18 марта), в Алтайском крае с начала пандемии коронавирусом заразились 45 743 человека. Из них скончались 2544.