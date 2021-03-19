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В Алтайском крае в очередной раз ослабили ограничения по коронавирусу

, ИА "Амител"
Пенсионерам разрешили гулять, а клубам и ресторанам – работать по ночам
Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс очередные изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Согласно новой редакции, отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Напомним, в предыдущей версии указа ограничения для этих категорий продлевались до 20 марта. С 1 апреля Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте 65+ или страдающим хроническими заболеваниями.

Также полностью сняты ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23:00 до 06:00.

Изменения вступают в силу 21 марта.

По последним данным (на 18 марта), в Алтайском крае с начала пандемии коронавирусом заразились 45 743 человека. Из них скончались 2544.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.03.2021 10:09
- гость -

Всё, кончилась пандемия?

19.03.2021 10:13
- гость -

19.03.2021 10:09
- гость -

Если бы...

19.03.2021 10:15
- гость -

Всё, кончилась пандемия?
--------------

Выборы скоро.

19.03.2021 10:27
Яя

Да молодец. При 200 заболевших умирали по 12 в день, и при 130 заболевших умирают 12 в день. Пора снимать ограничения, что б побольше умирало

19.03.2021 10:43
- гость -

умирают 12 в день.
-------------

Количество заболевших можно легко поменять. Это же цифры на бумаге. А вот с трупами так не получается.

19.03.2021 10:43
- гость -

а что был запрет на гуляние пенсионеров????? а они знали?

19.03.2021 10:50
Гость

19.03.2021 10:43
- гость -
Попов же сказал,что мае и статистику с "трупами" подправит.

19.03.2021 11:07
- гость -

Европа закрывается, мы открываемся.
если честно, я уже со счета сбился сколько в моем доме и соседних домах схоронили пожилых людей этой зимой и осенью

19.03.2021 11:24
- гость -

19.03.2021 11:07
- гость -

Европа сама виновата. Нечего было массовые протесты устраивать.
Теперь будут дома сидеть.

19.03.2021 11:29
- гость -

Умирает стабильно по 12-14 в день, а они от ковида ограничения снимают!
Что творите?

19.03.2021 11:34
Гость

Вам всё плохо - ограничивали, вы возмущались, отменяют - опять не хорощо. Хватит ныть и искать виноватых, никто не заставляет вас ходить по ночам по клубам. Думайте своей головой.

19.03.2021 11:41
- гость -

ВСЕ БАБКИ 65+ НЕ СОБЛЮДАЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ И ШАРЯТСЯ В АВТОБУСАХ, МАГАЗИНАХ И НА УЛИЦЕ.

19.03.2021 11:44
- гость -

19.03.2021 11:34
Гость
Единственный адекватный комментатор!

Товарищам параноикам вышеотписавшимся: вы ,понятное дело, теперь и масочки до конца жизни не снимите, и далеко от дома отходить не будете. НЕ надо свои проблемы с головой перекладывать на других. Это ТОЛЬКО ваши проблемы!

19.03.2021 11:49
guest


19.03.2021 11:44
- гость -
Вы только СВОИ проблемы с головой на остальных не перекладывайте.

19.03.2021 11:57
- гость -

19.03.2021 11:41
- гость -
И молодцы что шарятся. Если б не шарились, уже б в гробу лежали. Движение - жизнь!

19.03.2021 12:17
гость

19.03.2021 11:57
- гость -
Если б не шарились, уже б в гробу лежали

Так и лежат. По 12 человек в день

19.03.2021 13:00
- гость -

Движение - жизнь! к смерти, ага

19.03.2021 13:03
Гость

19.03.2021 11:44
- гость -
Один остался? Раньше вас было побольше-видать вирус проредил диссидентов.

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