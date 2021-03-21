Три человека едва не погибли при пожаре в Бийске

Утром 21 марта в на пульт диспетчера в Бийске поступило сообщение о пожаре. Пожарные быстро добрались до места происшествия.

"Огонь к тому моменту успел распространиться на крышу и веранду деревянного строения. К работе немедленно приступило звено газодымозащитной службы, в одном из отрезанных огнём помещений они обнаружили и вывели на свежий воздух женщину", — рассказали в региональном главке МЧС.

Мужчина и восьмилетний ребенок, которые также проживали в доме, успели выбраться самостоятельно. Все они успели надышаться дымом и им потребовалась медицинская помощь.

Около 20 минут потребовалось пожарным для полной ликвидации открытого горения. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

Ранее тело женщины нашли под окнами 15-этажного дома на улице Попова, 93, в котором в пятницу, 12 февраля, загорелась квартира. По словам очевидцев, женщина спасалась от огня и выпрыгнула из окна.