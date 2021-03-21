Более 77 тысяч жителей Алтайского края получили прививку от COVID-19

77 403 жителя Алтайского края получили прививку против коронавирусной инфекции. Из них 50 696 жителей – получили два компонента вакцины и полностью прошли вакцинацию.

Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", всего в регион поступило 85 242 комплекта вакцины. В прививочной кампании участвует 83 медицинских организации, а в крупных районах вакцинация ведется одновременно на 2-3 площадках в разных населенных пунктах.

В Барнауле желающие могут получить укол препарата прямо возле торговых центров – с января в краевой столице работает два мобильных комплекса. Комплексы работают с 10 до 16 часов ежедневно, включая выходные дни у ТЦ "Весна" и "Пионер". Желающим привиться при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС, а каждого пациента осмотрит врач – противопоказаниями являются симптомы ОРВИ и обострение хронических заболеваний.