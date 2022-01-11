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"Есть куда двигаться". Темпы вакцинации от ковида на Алтае ниже, чем в среднем по России

, ИА "Амител"
Дмитрий Попов призвал жителей края привиться, пока не пришла пятая волна
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Темпы вакцинации от COVID-19 в Алтайском крае ниже, чем средние показатели по всем регионам России. Об этом глава регионального Минздрава Дмитрий Попов рассказал в ходе пресс-конференции 10 января. Хотя прививка, по его словам, – единственный способ защититься перед возможным приходом пятой волны. Министр уверен, что жители региона должны привиться именно сейчас, когда ковидная заболеваемость снизилась. А замруководителя алтайского Роспотребнадзора подчеркнула, что эффективность вакцинации уже доказана на примере коллективов.

Пока отстаём

По данным оперштаба на утро 10 января, к вакцинации от ковида в Алтайском крае присоединились уже 1 167 520 человек. Из них 1 052 460 человек привились полностью, а ещё 56 518 жителей региона поставили первую прививку. По данным портала gogov.ru, прививочная кампания охватила лишь 61,4% взрослого населения края. И это при том, что цель медиков – добиться коллективного иммунитета не меньше 80%.

Дмитрий Попов считает такие темпы абсолютно неудовлетворительными. Тем более что от других регионов мы отстаём.

"На сегодняшний день наш уровень ниже среднероссийских показателей. Нам есть куда серьёзно двигаться. Ведь массовый охват вакцинацией является основной защитой перед, возможно, пятой волной. Важно сформировать иммунитет особенно сейчас, в период снижения заболеваемости. Тем более что вакцины сейчас достаточно абсолютно в каждой медорганизации", – рассказал Попов.

За всё время на Алтай поступило чуть меньше 1,5 млн комплектов доз вакцины от коронавируса.

Привились бы – было бы легче

Замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина подчеркнула, что уровень вакцинации напрямую влияет на то, как в дальнейшем будет складываться эпидобстановка в регионе. По её словам, именно из-за недостаточной иммунизации четвёртая волна стала настолько тяжёлой для края.

"Чем больше иммунная прослойка населения, тем выше популяционный иммунитет. Тогда и количество заболевших начинает снижаться. В осеннюю эпидемиологическую волну мы заходили при небольшом проценте охвата прививками. Поэтому и имели такие высокие уровни заболеваемости. Если бы люди активнее прививались весной и летом, вполне возможно, уровень заболеваемости был бы ниже", – считает Калинина.

Также она подчеркнула, что в регионе уже есть положительные примеры того, как вакцинация помогает победить ковид.

"У нас уже есть наблюдения по отдельным коллективам, где охват вакцинацией превышает 80, 90 или 95%. Там случаи заболевания коронавирусом либо единичные, либо вообще не регистрируются. И если сравнить данные о заболеваемости по этим же коллективам за 2020 год, картина кардинально меняется", – отметила специалист Роспотребнадзора.

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко также отметил, что в регионе недостаточные темпы вакцинации. В ходе встречи с представителями медицинской общественности он заявил, что коллективного иммунитета край сможет добиться лишь через пять-шесть месяцев. Но даже это возможно лишь при условии, что темпы прививочной кампании не будут снижаться.

Читайте также в сюжете: Вакцинация от коронавируса
Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

11.01.2022 07:53
- гость -

Вот какие люди плохие, не хотят вакцинироваться и приносить прибыль Поповой, пасынку Голиковой и Гинцбургу!

11.01.2022 08:12
- гость -

11.01.2022 07:53
- гость -

На доширак себе оставил, бедняга?

11.01.2022 08:13
- гость -

Дмитрий Попов призвал жителей края привиться, пока не пришла...

Я, в свою очередь, призываю Дмитрия Попова идти кудрявым лесом, бодрой рысцой.

11.01.2022 08:28
Интересный факт!

Сначала они пришли за тобой, а теперь за твоими детьми. Нам некуда отступать, за нами дети!

11.01.2022 08:35
- гость -

Навязался, халдей, на нашу голову.

11.01.2022 08:49
гость

достали уже

11.01.2022 08:50
Гость

О8:35, вы глупый?

11.01.2022 08:50
гость

заболеваемость снижается по всему миру, но прививайтесь....щас

11.01.2022 08:56
- гость -

11.01.2022 08:50
гость
заболеваемость снижается по всему миру

Давно смотрел про весь мир?

11.01.2022 09:18
гость

Академик Гундаров считает, что вакцинация ничего общего со здравоохранением не имеете и это обычный Бизнес-план властей, для выполнения которого все средства хороши.
Массовая вакцинация в России - это опасный эксперимент над своим населением, - считает Гундаров.

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