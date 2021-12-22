1 млн 709 человек уже вакцинировались в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В медицинские организации края поступило 1 392 288 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. По данным на утро 22.12.2021, в Алтайском крае прививается 1 131 674 человека. 54 581 человек вакцинировались второй раз.
Напомним, с начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заразились 115 292 человека. Выздоровели – 93 343 (+1007). Умерло всего 7799 инфицированных (+27).
Количество тяжелобольных в крае – 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 226.
Комментарии
Получается большинство взрослого населения, детей же еще не прививают
а кто-то там хотел к сентябрю 2млн. чел. привить, теперь на повышение пойдет...
С цифрами какая-то путаница. 1,7 млн кого
В Алтайском крае проживает на 01.01.21года 2296353жителей из них 485000 детей до 18 лет, вакцинировалось 1709000жителей! Вакцинация населения Алтайского края составляет 94,35%.
Согласно официальной статистики Алтайского края привито на 22.12.21 года 55,4% населения! Где то что то не так по цифрам))))))))))))))))))))
Народ статью лучше прочитайте. Где вы там увидели 1.7 млн.?
1000709 человек вакцинировалось, не 1,7, читайте внимательнее.
Жоржику и Яе:
1 млн 709 человек уже вакцинировались в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Мне одному почудилось или ещё кто заметил: на прошлой (или позапрошлой) неделе,когда заболеваемость была более 500 чел. в сутки,Томенко в прямом эфире с Мишустиным назвал цифру 350 чел. в сутки.
Просветите,тёмного!
22.12.2021 15:27
Гость
Вот именно 1 миллион и 709 человек, не 709 тысяч, шары разуйте.
Академик Зверев сказал:
Привитые как и не привитые распространяют короновирус.
Люди, получившие QR-код, наоборот становятся более опасными. Они расслабляются, ведут себя расковано, забывают, что они могут быть переносчиками, и заражают других.
1541. Э так .Все переболеют.Но привиты легче переносят.