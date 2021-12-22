1 млн 709 человек уже вакцинировались в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В медицинские организации края поступило 1 392 288 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. По данным на утро 22.12.2021, в Алтайском крае прививается 1 131 674 человека. 54 581 человек вакцинировались второй раз.

Напомним, с начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заразились 115 292 человека. Выздоровели – 93 343 (+1007). Умерло всего 7799 инфицированных (+27).

Количество тяжелобольных в крае – 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 226.