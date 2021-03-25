В Барнауле отремонтируют три дороги к социально значимым объектам

В рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле отремонтируют три участка к социально значимым объектам. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

На дороге по улице Взлётной, от Попова до Сергея Ускова, которая ведёт к лицею № 121, проведут фрезерование старого покрытия, дорожники заменят бордюрный камень и обустроят поребрик, отремонтируют тротуар, положат асфальтобетонное покрытие. Работы также коснутся остановочных павильонов. На эти цели выделено 34,9 млн рублей.

Второй такой объект расположен рядом со школой № 137 – дорога по улице Шумакова в границах улицы 50 лет СССР и Южного Власихинского проезда. На его ремонт выделили 37,4 млн. А на ремонт третьего участка – проезжей части в районе городской поликлиники № 14 на улице Соловьиной – выделили 9,9 млн.

Всего в 2021 году планируют провести работы на 22 объектах дорожной сети.

Ранее сообщалось, что три новых светофорных комплекса установят в Барнауле в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".