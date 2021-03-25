Суд отклонил очередную жалобу экс-главы Октябрьского района Барнаула Новикова на арест

Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу экс-главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова на свой арест, назначенный за вождение без прав. Всего бывший чиновник потратил девять месяцев на попытку отменить назначенные 10 суток в изоляторе.

Как пишет "Банкфакс", две жалобы Новикова рассмотрели 23 марта. В обоих случаях инстанция оставила решение мирового судьи без изменения. При этом отдельно в карте дела указано, что жалобы поданы не по существу дела. Всего бывший глава района пытался обжаловать приговор 13 раз, однако некоторые из них суд не стал рассматривать.

Напомним, что Вячеслава Новикова остановили 19 июля 2020 года в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав.

Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Однако правоохранителей эта история не впечатлила и суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, однако отбывать срок Новиков не спешил и ушел на больничный.

Одновременно чиновник обратился в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. Последний раз Новиков подал документы на обжалование 20 октября, однако суд отказал ему.

Власти устали от судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября временно исполняющим обязанности лавы Октябрьского района Барнаула стал бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место.

Однако на долго у Овсянникова на посту задержаться не удалось. 1 января 2021 Овсянникова освободили от занимаемого поста с формулировкой "по собственному желанию", а 4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере.

По данным следствия, Овсянников, будучи главой Лебяжинской сельской администрации, вместе с сообщником изготовил фиктивные договоры подряда с организациями на проведение работ, которые фактически не осуществлялись. В результате из бюджета похитили более 600 тысяч рублей. Свою вину он признал и сейчас находится под арестом.