Что нужно знать перед прививкой от ковида и где её поставить в Барнауле. Инфографика

Ровно год назад, 29 марта 2020 года, в Алтайском крае официально подтвердили первый случай коронавируса. В это время учёные всего мира трудились над разработкой вакцины. Но именно российские специалисты смогли первыми представить препарат, защищающий от COVID-19. 11 августа 2020 года в России зарегистрировали вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат двухкомпонентный и, как отмечают специалисты, механизм действия вакцины основан на двух особенностях нашей иммунной системы. Первая – вырабатывать антитела при попадании в организм какого-нибудь патогена. Вторая – при вторичном проникновении того же вируса в организм, иммунитет оперативнее и эффективнее его нейтрализует. В результате человек, который прошёл два этапа вакцинации, не заболевает или переносит его гораздо легче. Amic.ru подготовил инфографику о том, где, когда и как можно поставить прививку от ковида в Барнауле. Сохраните её себе.
В Алтайском крае, по данным на 29 марта 2021 года, вакцину от COVID-19 поставили уже более 83 тысяч человек. Из них 20 799 жителей региона получили первую дозу препарата и 62 537 – прошли два этапа вакцинации.
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Комментарии
Ага. Записался через госуслуги, назначили на 15 марта, отложили на неопределённый срок, который не уточняют. Прошло 2 недели, позвонил - опять не понять когда. А по ящику - и уговаривают, и на дом приезжают. Понимаю, что поставки в другие страны - большая политика, но если у нас всем желающим не хватает, зачем такие агрессивные уговоры якобы нежелающих. Непонятно, что это раздражает, или кое-кто специально злит людей?
Приблизительно 15 марта записался на 25ое - пришел поставил. Отца вообще записал 28го на 29ое, тоже уже поставили. Все через госуслуги. В Барнауле нет проблем с вакциной. Да, может не быть в ближайшей поликлинике, но значит есть в соседней.
29.03.2021 15:23
- гость -
Понимаю, что поставки в другие страны - большая политика, но если у нас всем желающим не хватает, зачем такие агрессивные уговоры якобы нежелающих.
Зачем так много стучать по клавиатуре, написали бы про поставки другим странам и хватит, ведь для этих несколько слов всё и писалось.
назначили на 15 марта, отложили на неопределённый срок, который не уточняют. Прошло 2 недели, позвонил - опять не понять когда
Нехороший прецедент. Если это правда, то про возможности вакцинирования всех желающих - полное вранье. Как то так и думал. Тесты на корону до сих пор всем желающим сделать не могут. Походу с вакцинацией та же история, все на уровне бла-бла-бла, а в реалии все не так просто
29.03.2021 16:09
гость
Нехороший прецедент. Если это правда, то про возможности вакцинирования всех желающих - полное вранье. Как то так и думал. Тесты на корону до сих пор всем желающим сделать не могут. Походу с вакцинацией та же история, все на уровне бла-бла-бла, а в реалии все не так просто
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У нас все желающие родственники уже привились (9 человек). Спокойно, без всяких приключений. В поликлиниках Барнаула.
29.03.2021 16:09
гость
Если это правда
А если это неправда?
У нас в поликлинике не надо занимать никакую очередь, вакцина есть.
Некоторые здесь тупо врут.
29.03.2021 16:26
- гость -
У нас в поликлинике не надо занимать никакую очередь, вакцина есть.
Некоторые здесь тупо врут.
Не мешайте людям работать, их задача гадить, гадить по зову сердца и кошелька
Я уже писал, что не могу записаться на вакцинацию на сайте госуслуг. Вот только что попробовал еще раз. Опять отказ: "в вашем регионе запись временно недоступна".
Наверно, я тупо вру.
Или гажу по зову сердца. Или мне кто-то платит.
29.03.2021 16:43
- гость -
29.03.2021 16:26
- гость -
Так напишите, где именно у вас в поликлинике вакцина есть без очереди. Чтобы кому надо, туда и обратились.
29.03.2021 18:09
Pandr3
Я уже писал, что не могу записаться на вакцинацию на сайте госуслуг. Вот только что попробовал еще раз. Опять отказ: "в вашем регионе запись временно недоступна".
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В каком регионе вы находитесь?
Если в Барнауле собираетесь прививаться, то попробуйте позвонить в поликлинику напрямую (телефоны выше указаны).
Родители не зарегистрированы на госуслугах, напрямую в регистратуру звонили, без проблем записались.