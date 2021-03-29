Что нужно знать перед прививкой от ковида и где её поставить в Барнауле. Инфографика

Ровно год назад, 29 марта 2020 года, в Алтайском крае официально подтвердили первый случай коронавируса. В это время учёные всего мира трудились над разработкой вакцины. Но именно российские специалисты смогли первыми представить препарат, защищающий от COVID-19. 11 августа 2020 года в России зарегистрировали вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат двухкомпонентный и, как отмечают специалисты, механизм действия вакцины основан на двух особенностях нашей иммунной системы. Первая – вырабатывать антитела при попадании в организм какого-нибудь патогена. Вторая – при вторичном проникновении того же вируса в организм, иммунитет оперативнее и эффективнее его нейтрализует. В результате человек, который прошёл два этапа вакцинации, не заболевает или переносит его гораздо легче. Amic.ru подготовил инфографику о том, где, когда и как можно поставить прививку от ковида в Барнауле. Сохраните её себе.

В Алтайском крае, по данным на 29 марта 2021 года, вакцину от COVID-19 поставили уже более 83 тысяч человек. Из них 20 799 жителей региона получили первую дозу препарата и 62 537 – прошли два этапа вакцинации.

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