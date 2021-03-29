Сквер на Панфиловцев в Барнауле защитят от автомобилистов

Власти отреагировали на жалобы жителей Барнаула о том, что в сквере на улице Панфиловцев водители организовали незаконную парковку.

На месте представители администрации нашли две машины на территории сквера (остальные стояли на площадке перед магазином). Одному из водителей сотрудники ГИБДД выписали штраф.

"Администрацией Индустриального района направлены письма в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи города Барнаула для рассмотрения возможности установки ограждений для ограничения въезда автомобилей на территорию, в Госавтоинспекцию для осуществления контроля за незаконной парковкой на территории сквера", – сказано в сообщении пресс-службы мэрии.

Кроме того, будет обсуждаться вопрос о сохранности сквера и установке декоративных ограждений.

Ранее жители ближайших домов рассказали amic.ru, что сквер с пешеходным фонтаном по улице Панфиловцев, на благоустройство которого власти потратили более 22 миллионов рублей, превратили в парковку. По словам людей, водители заставляют машинами почти всю территорию.