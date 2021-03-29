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Новости

Сквер на Панфиловцев в Барнауле защитят от автомобилистов

, ИА "Амител"
Вокруг места отдыха планируют установить ограждения
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти отреагировали на жалобы жителей Барнаула о том, что в сквере на улице Панфиловцев водители организовали незаконную парковку. 

На месте представители администрации нашли две машины на территории сквера (остальные стояли на площадке перед магазином). Одному из водителей сотрудники ГИБДД выписали штраф. 

"Администрацией Индустриального района направлены письма в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи города Барнаула для рассмотрения возможности установки ограждений для ограничения въезда автомобилей на территорию, в Госавтоинспекцию для осуществления контроля за незаконной парковкой на территории сквера", – сказано в сообщении пресс-службы мэрии.

Кроме того, будет обсуждаться вопрос о сохранности сквера и установке декоративных ограждений. 

Ранее жители ближайших домов рассказали amic.ru, что сквер с пешеходным фонтаном по улице Панфиловцев, на благоустройство которого власти потратили более 22 миллионов рублей, превратили в парковку. По словам людей, водители заставляют машинами почти всю территорию. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.03.2021 16:46
АБОРИГЕН

Тут весь город пора очищать а не только скверы.

29.03.2021 16:47
- гость -

А кто защитит автомобилистов?
Ни кто!?
Значит автомобилисты не будут добренькими и к окружающим!
Не надейтесь на понимание с их стороны

29.03.2021 16:56
гость

Какое понимание? Не нарушайте правила, причем всех сторон касается и будет порядок.

29.03.2021 16:56
- гость -

Кто хочет решить проблему, тот делает первый шаг навстречу!
В духе сегодняшнего руководства страны вместо решения проблемы затягивание гаек.
Так что не пеняйте в следующий раз на правительство, что мол оно не понимает народ, а только жесткость

29.03.2021 16:59
- гость -

29.03.2021 16:47
- гость -
А кто защитит автомобилистов?
Ни кто!?
Значит автомобилисты не будут добренькими и к окружающим!
Не надейтесь на понимание с их стороны
-----------
Забодали вы, автомобилисты. Не надо вести себя как свиньи, ставить свои машины, где попало. Тогда и отношение к вам будет другое.

29.03.2021 16:59
Кока-кольщик

А ведь туда нельзя было проезжать, пока Мария-Ра не решила, что с этой стороны разгружаться удобнее... Как итог - бетонные клумбы убрали, на радость тем же жителям, которые тут же принялись парковаться на газоне, который был в прошлом году густой и зеленый, но теперь, благодаря этим же жителям, превратится в кучу грязи. А дальше уже и на фонтан полезли.

Самое веселье жильцов ожидает теплыми летними ночами)

29.03.2021 17:01
- гость -

На детской площадке прямо на газоне перед качелями - машины. Дети качаются, ногами врезаются. На входе в садик - машина. Да так бросают их, что с санками, коляской в садик не протиснуться. По тротуару выходишь со двора дома - какой-то олень поставил машину. Прямо посреди тротуара, ни левее, ни правее.

29.03.2021 17:05
- гость -

СПАСИБО АМИК!!! Только благодаря огласки все проблемы незамедлительно решаются

29.03.2021 17:12
- гость -

29.03.2021 16:47
- гость -

А когда это у нас автомобилисты были добренькими, напомните? Может когда перед пешеходным переходом педаль в пол, или когда паркуетесь там, где вас быть не должно.
От вас никто не требует быть добренькими, от вас требуется просто СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА И ЗАКОН!

29.03.2021 17:35
Виктор

Когда уже наведут порядок с парковкой, в том числе и во дворах? Почему она до сих пор неограниченная по времени и бесплатная?

29.03.2021 17:46
- гость -

Когда уже наведут порядок с парковкой, в том числе и во дворах? Почему она до сих пор неограниченная по времени и бесплатная?

Потому что, если процентов 30 пересядут с авто на ОТ, то ОТ не вывезет - пешком проще будет. Кроме того, автомобилисты в казну башляют куда больше пешеходов, следовательно выгодны экономически

29.03.2021 17:59
- гость -

Порядок будет тогда когда внезапно начнут гореть машины не правильно припаркованные

29.03.2021 19:06
Гость

Раньше ОТ справлялся значит с такой массой пассажиров а теперь не справится? Не смешите. Тем более маршрутов стало больше. А вообще автомобилисты интересные, типа набрали машин «и их проблемы никто не решает», а не для вас ли в городе забрали все тротуары, сузили аллею на проспекте Ленина? Вы ещё предлагаете решить проблему сносом всех газонов во дворах? Вы вообще о чем? Почему о ваших машинах должны заботится? Видите у вас двор не позволяет ставить машину зачем вы ее берёте? А раз деньги есть покупайте подземную парковку, которые в городе пустые стоят, потому что платить никто не хочет, всем у подъезда халяву надо.

29.03.2021 21:31
- гость -

Просто ставятся знаки и вывозятся поповозки на штрафстоянку. Президент будет рад добровольным помощникам наполняющим бюджет.

30.03.2021 00:35
гость

Да... Это не люди. Кусок железа дороже человеческой жизни, и благополучия. Хамство сплошь и рядом. Обгоны на пешеходных переходах. Вокруг лужи - что скажет водитель, облив пешехода? Власть виновата, а притормозить не судьба? Просто по человечески? Я сам за рулем много лет. Но это не мешает мне оставаться человеком. Куда вы летите. Торопишься на работу? встань на пол часа раньше. подыми свой жирный зад и попробуй неспеша проехать до работы. Детей вообще не уважают. Стоит ребенок... один из 5 останавливается. Газели тоже. Ахренели. Пусть называют стукачоми - да как угодно. За нарушения надо сдавать. Особенно за дерзкие.

30.03.2021 01:43
Змей

да уж!

30.03.2021 01:44
гость

смешно

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