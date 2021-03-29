Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьёзной аварии на трассе Барнаул – Новосибирск. Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с грузовиком.

В опубликованном ролике видно, что иномарка стоит на встречной полосе рядом с грузовым автомобилем. Легковушка получила серьёзные повреждения, а также, по словам автора видеозаписи, внутри автомобиля есть погибшие.

Предположительно, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности манёвра, что и привело к столкновению.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Обновлено

В результате ДТП погибла женщина-водитель иномарки. Она выехала на полосу встречного движения где и произошло столкновение.

Ранее сообщалось, что в Находке один человек погиб, ещё один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом, который перевозил 45 детей на соревнования.