Вторник, 30 Март, 16:25

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,83
€ 89,35
1°


4536820 +8277
Обь
-16см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вакцинация от коронавирусаВеликий постКоронавирус на Алтае
О счетчиках, платежах и ОДН. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

18 детей сбили на дорогах Барнаула за два месяца

, ИА "Амител"
12 несовершеннолетних пострадали на пешеходных переходах
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

С января по февраль 2021 года в Барнауле водители совершили 18 наездов на школьников, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Из них на пешеходных переходах пострадали 12 человек. По собственной неосторожности травмы получили пятеро несовершеннолетних. Ещё один ребёнок стал участником ДТП, будучи пассажиром автомобиля.

"Также зарегистрировано 12 наездов на детей по пути следования в школу и обратно. При этом пятеро детей были в одежде со световозвращающими элементами, – уточнили в Госавтоинспекции. – Наибольшее количество ДТП отмечено во вторник, четверг, в период времени с 7 часов до 9 часов (по пути в школу) и с 12 часов до 15 часов (во время пересмены)".

Для обеспечения безопасности школьников инспекторы ДПС проводят профилактическое мероприятие "Безопасный путь в школу". Оно продлится до 2 апреля.

В рамках акции сотрудники ГИБДД совместно с добровольцами дежурят рядом со школами, которые расположены вблизи проезжей части. Особое внимание уделено времени, когда дети приходят в образовательное учреждение и возвращаются из него.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.03.2021 11:13
- гость -

Соц. сети, статусы, ютуб, наушники, громкая музыка- так они переходят дорогу не глядя по сторонам уткнувшись в телефон. Закон-то на стороне пешехода. Водитель: пропускай и будь внимателен при езде по городу. У тебя нет шансов.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:16
Власти объяснили, почему бензин дорожает на фоне дешевеющей нефти 0
16:04
Барнаульский ракетный полк полностью перевооружат на ПГРК "Ярс" 1
15:54
Суточный минимум заражений ковидом за март выявили в России 0
15:44
Двух поставщиков питания в школьные столовые сменили в Барнауле 0
15:33
В Барнауле начали готовиться к открытию летних лагерей 0
15:22
Дмитрий Песков оценил шансы на победу над коронавирусом 5
15:10
Улицы, ведущие к школам и больницам, отремонтируют в Алтайском крае 0
14:55
На Алтае две женщины предложили пенсионеру очистить двор от снега, но обчистили его самого 0
14:43
Двух сотрудниц алтайского детсада хотят уволить после коллективной жалобы 0
14:30
В Кремле назвали главное увлечение Владимира Путина 22
14:18
Более 50 патрульных машин купят для алтайской ДПС 2
14:06
В АлтГТУ пройдёт региональный этап Международного инженерного чемпионата CASE-IN 0
13:54
Сбившего барнаульскую школьницу водителя автобуса не лишили прав 4
13:42
Пять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:31
Ксения Собчак раскритиковала КВН и напророчила ему скорую смерть 10
13:20
Алтайский Минздрав назвал число заболевших ковидом после вакцинации 9
13:03
Безопасность нового поколения. Как сделать дом удобнее с помощью умных технологий 0
12:52
Стало известно, когда начнётся ледоход на Оби в Барнауле 2
12:41
Мать погибла, трое детей пострадали в ДТП под Новосибирском 18
12:29
75 единиц техники убирают снег с дорог Барнаула 30 марта 1
12:15
Купить квартиру онлайн. Как цифровая реальность расширяет возможности банков 0
12:01
Трамваи, подаренные Собяниным, доставят из Москвы в Барнаул за 2,9 млн рублей 19
11:50
В Барнауле заминировали 16 школ. Что об этом известно на данный момент? 11
11:42
В школах Барнаула не нашли взрывных устройств 12
11:30
От мяса отказывать нельзя: диетолог о том, почему поститься вредно 4
11:17
Более десятка домов остались без воды в посёлке Солнечная поляна 0
11:04
"Ростелеком" наградил победителей интеллектуальной игры "Ворошиловский стрелок" 0
10:54
Владимир Путин наградил Виктора Томенко орденом Дружбы 52
10:40
Общественники объявили конкурс на лучший проект благоустройства парка "Юбилейный" 4
10:28
Более 47 тысяч человек в Алтайском крае заразились коронавирусом 7
10:15
Экстра-вкус под новой этикеткой: напитки от "Карачинского источника" сменили дизайн 4
10:02
В 16 школах Барнаула отменили занятия из-за сообщений о минировании 13
09:49
В Барнауле сиделка обокрала пенсионерку 1
09:37
Психиатр рассказал, как победить лень 10
09:25
18 детей сбили на дорогах Барнаула за два месяца 1
09:13
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость коронавирусом этой весной 6
09:00
Неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Барнауле 18
08:46
Беглого итальянского мафиози поймали благодаря его каналу на YouTube 0
08:30
Про счётчики, платежи за свет, ОДН: БГЭС ответит на вопросы читателей amic.ru
Задай вопрос прямо сейчас
08:28
"Таможня даёт добро": вспоминаем лучшие сцены из "Белого солнца пустыни" 5
08:18
"Чего мы успокоились-то?" Попов о страшных потерях 2020 и третьей волне ковида на Алтае 34
08:01
Палитра новых ощущений: где в Барнауле пройти курсы живописи и графики для начинающих 0
07:49
Российский миллионер погиб под колёсами метро в Москве 11
07:32
Русская Америка: малоизвестные факты о продаже Аляски США 42
07:17
Ещё одно здание ТРК "Арена" в Барнауле готовят к открытию 9
07:03
Как подготовить автомобиль к весне: подробный чек-лист 0
06:47
Каким будет новый корпус АлтГУ: 10 вариантов учебного здания на Сахарова 32
06:33
Победители открытого фотоконкурса Sony World Photography Awards 2021 0
06:19
Ведущую Первого канала Екатерину Стриженову госпитализировали со съёмок 7
06:02
Снег и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 30 марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.