18 детей сбили на дорогах Барнаула за два месяца

С января по февраль 2021 года в Барнауле водители совершили 18 наездов на школьников, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Из них на пешеходных переходах пострадали 12 человек. По собственной неосторожности травмы получили пятеро несовершеннолетних. Ещё один ребёнок стал участником ДТП, будучи пассажиром автомобиля.

"Также зарегистрировано 12 наездов на детей по пути следования в школу и обратно. При этом пятеро детей были в одежде со световозвращающими элементами, – уточнили в Госавтоинспекции. – Наибольшее количество ДТП отмечено во вторник, четверг, в период времени с 7 часов до 9 часов (по пути в школу) и с 12 часов до 15 часов (во время пересмены)".

Для обеспечения безопасности школьников инспекторы ДПС проводят профилактическое мероприятие "Безопасный путь в школу". Оно продлится до 2 апреля.

В рамках акции сотрудники ГИБДД совместно с добровольцами дежурят рядом со школами, которые расположены вблизи проезжей части. Особое внимание уделено времени, когда дети приходят в образовательное учреждение и возвращаются из него.