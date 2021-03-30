Более 47 тысяч человек в Алтайском крае заразились коронавирусом

Ещё 101 случай заражения ковидом подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 039 человек. Выздоровели 42 079 человек (+133 за сутки).

13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2685.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 27, Рубцовск – 11, Бийск – 10, Новоалтайск – 5, Яровое, Калманский район – по 4 заболевших, Алейск, Заринск, Бийский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Славгород, Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Ключевский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 279 пациентов, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 582 койки.