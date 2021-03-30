Более 47 тысяч человек в Алтайском крае заразились коронавирусом

Ещё 101 случай заражения ковидом подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 039 человек. Выздоровели 42 079 человек (+133 за сутки).
13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2685.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 27, Рубцовск – 11, Бийск – 10, Новоалтайск – 5, Яровое, Калманский район – по 4 заболевших, Алейск, Заринск, Бийский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Славгород, Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Ключевский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 279 пациентов, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 582 койки.
Комментарии
Численность населения Алтайского края 2 296 353 человек кароной заболели 47 000 это процентном соотношении 1 %. А вот например согласно Википедии в АК на1 января 2020 на учете со СПИД состоит 15.2 тыс человек мне кажется нам опять врут наглым образом об опасности ковида.
30.03.2021 10:42
- гость -
Как вы надоели, которым "кажется". Ну проверяйте на себе!
30.03.2021 10:42- гость -
Численность населения Алтайского края 2 296 353 человек кароной заболели 47 000 это процентном соотношении 1 %.
Это только те, кого официально посчитали. А сколько самостоятельно лечилось от ковида? А сколько на ногах его перенесли? А сколько вообще не знали, что им переболели, пока на антитела не сдали?
В одном вы правы, уровень опасности явно не соответствует тому уровню паники, которую развели вокруг этого вируса
30.03.2021 10:48
- гость -
А вы в каком виде переболели?
30.03.2021 10:42
- гость -
"Численность населения Алтайского края 2 296 353 человек кароной заболели 47 000"
Это не 1%, а 2. Садись, двойка!
"на учете со СПИД состоит 15.2 тыс человек"
А это всего 0,6 %. Опять двойка!
30.03.2021 11:08
- гость -
Я когда орви болел, а потом на работе тесты на антитела делали, тогда и узнал, что это ковид называлось. У нас основная масса сотрудников так и узнала. Многие вообще даже симптомами орви не болели
30.03.2021 11:21
- гость -
Я когда орви болел, а потом на работе тесты на антитела делали, тогда и узнал, что это ковид называлось. У нас основная масса сотрудников так и узнала. Многие вообще даже симптомами орви не болели
----------
А мы очередного родственника хороним, умер от коронавируса.