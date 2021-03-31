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Время "ждунов". Почему ипотека скоро подорожает и что будет с ценами на жильё в Барнауле

, ИА "Амител"
На рынке недвижимости вновь прогнозируют ажиотаж. Но кратковременный
Новостройки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новостройки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшие два-три месяца на рынке недвижимости Барнаула возникнет ажиотаж. Эксперты говорят, что сейчас происходит переломный момент: ставки по ипотеке впервые за полтора года пойдут вверх. Поэтому "ждуны", которые откладывали покупку квартир и выгадывали максимально дешёвые кредиты, массово побегут в банки. Что в таких условиях будет с ценами на жильё и действительно ли сейчас выгодно приобретать квартиры, amic.ru узнал у риелторов.

Смена тенденций

19 марта 2021 года Центробанк России впервые с декабря 2018 повысил ключевую ставку. Она увеличилась на 0,25%, до 4,5%. И регулятор заявляет: он рассматривает и дальнейший рост ставки. 

Ключевая ставка – процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам. Ключевую ставку снижают, чтобы "взбодрить" экономику: коммерческие банки выдают кредиты под низкие проценты, население их охотно берёт и тратит (покупает услуги и товары, в том числе квартиры). Когда в августе 2020 года ЦБ снизил ставку до 4,25%, экономика страны действительно "взбодрилась", но вместе с дешёвыми кредитами начали дорожать и товары (спрос на них стал слишком высоким). В результате инфляция в стране резко выросла, и теперь, чтобы замедлить рост цен на всё, ЦБ и повышает ставку. Кредиты станут более дорогими, а значит, брать их будут меньше.

Возросшая ключевая ставка в первую очередь ударит по банковским продуктам: потребительским кредитам и ипотеке, говорят эксперты. Однако сразу ждать резкого роста ставок не нужно: пока Центробанк лишь "показывает зубы", считает руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин.

"Это ювелирный знак внимания от Центробанка. Повышение ставки на 0,25% пока не сильно скажется на рынке, но показывает: тренд меняется. Полтора года ключевая ставка снижалась, а сейчас мы видим смену направления. Возможно, на уровне 4,5% она продержится некоторое время: пока нет причин "задирать" её высоко, нужно лишь немного охладить рынок, остановить инфляцию", – объясняет Дворядкин. 

Повышение ключевой ставки – это действительно сигнал к изменению рынка, соглашается и руководитель агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость" Евгений Ракин. По его оценкам, пока ипотечные кредиты в ближайшие месяцы подрастут на 0,5-1%. 

"Когда ипотека возрастает с 6% до 7,2%, то к ежемесячному платежу это добавляет тысячу рублей, а за весь период пользования кредитом – 100 тыс. рублей, может чуть больше", – отмечает он.

Вперёд, в банки

Несмотря на небольшую корректировку ставки, в ближайшие месяцы рынок ипотеки всё же "захлебнётся" заявками, считают эксперты. По их мнению, барнаульцы, которые откладывали покупку квартиры, именно сейчас побегут за дешёвыми кредитами, чтобы успеть в последний вагон.

"Сейчас банки завершают программы с низкими ставками (льготная ипотека на новостройки не будет работать в Алтайском крае после 1 июля, – прим. ред.), но пока явного подъёма ставок нет. Однако намёк понятен. Все "ждуны", которые рассчитывали на ещё более низкие ставки, сейчас будут активизироваться и покупать недвижимость. Мы видим, что в марте количество заявок выросло. Покупателей стало больше, на "вторичке" растёт количество квартир, скорость сделки тоже увеличилась – уже не ждут несколько месяцев, как в прошлом году, а решают всё за недели. Поэтому, думаю, количество сделок в ближайшие два-три месяца вырастет", – прогнозирует Дмитрий Дворядкин.

Как будет развиваться рынок недвижимости летом, зависит от дальнейших решений Центробанка, говорит эксперт. Если регулятор поднимет ключевую ставку до 5-6%, то ипотека подорожает ещё больше и перевалит за 8-9%. А такой процент может отпугнуть многих покупателей.

"Если ключевая ставка сохранится на уровне 4,5%, то ничего не произойдёт; если будет рост, скорее всего, рынок "остынет". Но, по моему мнению, всё-таки будет волатильность: ставка ЦБ сохранится на одном уровне несколько месяцев. Очевидно, что падать точно не будет", – говорит он

Брать или ждать?

Активизировавшиеся "ждуны", которые сейчас бросились покупать недвижимость, поступают правильно, уверены риелторы. По их словам, цены на новые квартиры вряд ли пойду вниз: дорожают строительные материалы, растут тарифы на грузоперевозки. Всё это влияет на себестоимость жилья.

"Если сейчас барнаульцы размышляют над покупкой новостройки или "вторички", ждать нечего. Цены не упадут, ставки по ипотеке тоже ниже уже не будут. Чего ждать? Изобилия на рынке (разнообразия квартир, – прим. ред.)? Да, возможно, оно наступит, но опять же, мы не можем сказать, когда оно будет. А ситуация меняется. Мы видели ставку по ипотеке в 15-18% (в 2009-2010 годах, – прим. ред.). Тогда даже низкая цена на жильё не привлекала людей: переплаченные проценты равнялись ещё одной квартире", – напоминает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риелт" Константин Никитеев.

Дмитрий Дворядкин соглашается: если стоимость жилья в Барнауле и "откатится" назад, то максимум на 50-100 тысяч рублей, но никак не на полмиллиона. 

"Брать нужно сейчас. Да, цены на пике, есть мнимое ощущение, что ставки по ипотеке вырастут, и жилье подешевеет. Но не факт. Например, в марте 2015 года стоимость квартир "заморозились", год находилась на одном уровне, а затем начала чуть-чуть снижаться. Правда, лишь на 50 тыс., на 100 тыс. рублей. Но все помнят, как в прошлом году квартиры в городе подорожали на 500-700 тыс. рублей, некоторые лоты – на миллион. И даже если цены упадут, то явно уже никогда не вернутся к уровню 2020 года. И ставки по ипотеке за это же время могут вырасти. Так что ждать определённо нечего", – резюмирует Дворядкин.

Цифра

По данным Центробанка, в феврале 2021 года ставка по ипотеке на покупку вторичных квартир в Алтайском крае была 7,33%, а на приобретение новостройки – 6,01%.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.03.2021 07:55
гость

сейчас бросились покупать недвижимость

В январе на митингах людей много собиралось, все недвижимость купить хотели.

31.03.2021 08:44
- гость -

налетай, покупай по две-три квартиры в прекрасном и перспективном Барнале.

31.03.2021 08:56
- гость -

Заказные статьи от застройщиков, чтобы брали кредиты и покупали у них квартиры. Чуют, что скоро спрос в разы упадет и придется продавать дешевле, чем до льготной ипотеки.

31.03.2021 09:00
гость

"скорость сделки тоже увеличилась – уже не ждут несколько месяцев, как в прошлом году, а решают всё за недели" - а раньше писали, что за день уходят квартиры, как так?

31.03.2021 09:01
User

За более чем тридцать лет жизни тут, перспективняк Барнаула упал до отрицательных значений. Теперь более актуально уехать отсюда подальше, чем покупать тут якорь.

31.03.2021 09:09
гость

"Брать нужно сейчас. Да, цены на пике, есть мнимое ощущение, что ставки по ипотеке вырастут, и жилье подешевеет. Но не факт. Например, в марте 2015 года стоимость квартир "заморозились", год находилась на одном уровне, а затем начала чуть-чуть снижаться. Правда, лишь на 50 тыс., на 100 тыс. рублей. Но все помнят, как в прошлом году квартиры в городе подорожали на 500-700 тыс. рублей, некоторые лоты – на миллион. И даже если цены упадут, то явно уже никогда не вернутся к уровню 2020 года. И ставки по ипотеке за это же время могут вырасти. Так что ждать определённо нечего", – резюмирует Дворядкин.
Ждать есть что, господин Дворядкин. Ждать нужно массовых неплатежей по ипотеке, роста просрочки по ипотечному портфелю банков с нынешних 3% до 10-15%. А потом только покупать на абсолютных низах. Забыли как все упало в Барнауле в 2009 года на 30-40%. И кстати, просрочка по ипотечным портфелям в 15% - это еще не самый плохой сценарий, а то если еще пузырь посильнее надуть, может как в США в 2008 году выйти в район 25-30%.
Конечно, тем кому жилье нужно, чтобы жить в нем, нужно покупать. Жизнь одна, зачем откладывать ее на потом. Но инвесторы в недвижимость (а таких среди покупателей уже больше половины) должны сильно призадуматься уже сейчас

31.03.2021 09:41
- гость -

Не будет дешёвой ипотеки, упадёт платёжеспособный спрос, упадут цены. Люди не потеряют ничего, потеряют девело.., простите за наглосаксонские матерки, застройщики.

31.03.2021 09:43
- гость -

31.03.2021 09:01
User
Больше всех про "пора валить" треплются те, чья нужность где бы то ни было имеет отрицательное значение. Флаг в руки.

31.03.2021 10:26
Виктор

Так преподносится, как будто сейчас жильё такое дешёвое и такое доступное, а потом поезд уйдёт, и если не успеешь вскочить в последний вагон — проиграешь...

31.03.2021 10:34
- гость -

Рассуждения амиковских "аналитегов" жилищного рынка (в миру зовущихся комментаторами) - доставляют!
Так и представляются толпы людей, обладающих денежными средствами на приобретение недвижимости, но выбирающих удачное стечение звёзд на небе)
Мне это напоминает тот факт, что больше всех о дорогих часах и роскошных автомобилях знают люди, которые видят эти часы и автомобили либо в интернете, либо из окна проезжающего общественного транспорта)

31.03.2021 10:36
- гость -

Под видом экспертной оценки вкручивают идею покупки квартиры.... Видимо ведутся ещё на эту блевотину.

31.03.2021 10:36
- гость -

31.03.2021 09:01
User
Вот конкретно вы себя где видите? На каких развитых или развивающихся территориях конкретно вы требуетесь? А может вы несколько завышенного мнения о своих способностях?)

31.03.2021 13:17
Гость

ЖКХ и налоги очень нужны. Так и начинали б с организации рабочих мест! Сегодня едут туда где есть работа, для этого скворечник тут не нужен!

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