В Алтайском крае двухлетний мальчик задохнулся в доме с неисправной печью

32-летнюю жительницу Смоленского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности двухлетнему сыну. Женщина оставила малыша одного в доме с неисправным печным отоплением, информирует пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

"По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемая оставила одного в доме с неисправным печным отоплением своего двухлетнего сына. От топившейся печи произошло задымление и скопление угарного газа", – говорится в сообщении ведомства.

В результате мальчик не смог покинуть помещение и погиб от острого отравления угарным газом. Уголовное дело в отношении сельчанки ушло в суд.