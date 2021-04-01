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Власти прокомментировали задержание представителя губернатора в АКЗС

, ИА "Амител"
Стеллу Штань взяли под стражу вечером 31 марта
Стелла Штань / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стелла Штань / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал задержание представителя главы региона в АКЗС Стеллы Штань.

"События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Стелла Штань начала работать в должности представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС, – заявил Негреев. – В действия следственных органов губернатор вмешиваться не вправе. Глава региона надеется на справедливое и независимое расследование. В случае подтверждения фактов нарушения закона, виновные должны понести заслуженное наказание".

По информации источника ТАСС, Штань подозревают в мошенничестве. В настоящее время её содержат в изоляторе временного содержания.

"Штань задержана и находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства её задержания пока уточняются, – заявил инсайдер. – Предположительно, речь идёт о мошенничестве".  

Напомним, правоохранители задержали представителя губернатора региона в АКЗС Стеллу Штань вечером 31 марта. Об этом стало известно 1 апреля. Официальных комментариев от силовиков пока не последовало.

"Банкфакс" пишет, что задержание может быть связано с уголовным делом против директора детсада Happy Baby. Её обвиняют в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 году руководитель детсада подделала документы и незаконно получила от главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края субсидию на возмещение расходов по оплате выкупа помещений. Ущерб бюджету составил 14 млн рублей. Расследование продолжается. 

Напомним, детсад Happy Baby стал скандально известным в 2018 году. По версии следствия, в период с июня 2017 по апрель 2018 года педагоги учреждения неоднократно причиняли воспитанникам детсада физические и нравственные страдания. Кроме того, детей в воспитательных целях помещали по одному в тёмное помещение, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Следователям  удалось доказать более 400 эпизодов насилия.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.04.2021 15:48
- гость -

наконец-то. Только бы не 1 апреля

1.04.2021 15:51
prosto

1.04.2021 15:48 вам того же желаю
- гость -

1.04.2021 15:55
- гость -

в клетку посадили

1.04.2021 15:56
- гость -

1.04.2021 15:51
prosto

я согласен, только вначале давай мне бабла столько, чтобы хватило моим детям и внукам-вот тогда будем на равных. А пока мы не на равных-не воровал я (не отрицаю, не было возможности), а вот она бы свое высокомерие маленько умерила, тыришь денюжки и тырь, но тихо. Тогда бы может и не было у меня такой враждебности.

1.04.2021 15:57
- гость -

1.04.2021 15:51
prosto

а ты что, родственник или соратник Штани?

1.04.2021 16:02
777

член "Единой России", орденоносец, всё как обычно, предлагаю обнести колючей
проволкой, здания АКЗС, администрации города и края, министерств, поставить решётки на окнах, вооружённую охрану,и спокойно проводить следственные действия,не нагружая учреждения ФСИН

1.04.2021 16:10
- гость -

чуть-чуть на конкурс красоты в тюрягу не поспела

1.04.2021 16:16
Гость

П О З О Р!!!

1.04.2021 16:30
1

Власть оперативно открестилась, зеленый свет дан.

1.04.2021 16:35
Мимопроходящий

Эта власть насквозь коррумпирована и проворовавшаяся! Но сейчас настают времена, когда к ней возникают вопросы. И власти приходится делать вид "борьбы с коррупцией". Для этого нужны показательные "жертвы". И в качестве них выбираются самые слабые и беззащитные звенья и ступеньки лестницы власти. Волки съедают зайцев, а тигры потом сожрут волков. Такое впечатление, что кто-то каждое утро в Кремле садится, берет список всех должностных лиц в стране, выбирает пару-тройку и ставит на против их фамилии крестик. Сегодня в эту рулетку выиграла Стелла Штань. Завтра фамилия будет другая.

1.04.2021 16:36
- гость -

Вот мучает вопрос. Откроет рот или нет, Если откроет, то некоторым представителям АК, кое где надо быстро линять в страну, от куда выдачи нет.

1.04.2021 16:37
- гость -

так же и банков касается, когда лицензии отзывают
просто отьем бабла

1.04.2021 16:39
- гость -

Какой крестик. Конвеер и очередь длинная. Это при Сталине 3-ки были, 5 минут и на Соловки ночью уехал. А теперь доказательства собрать, подшить, в суд передать. Время!

1.04.2021 16:47
- гость -

Ну вот заговорит если, то в кутузке ой как много персоналий должно оказаться.

1.04.2021 16:55
- гость -

Уверен, что невозможно дослужиться до такого уровня должности не нарушая законы. Копни любого на этом уровне , там куча скелетов в шкафу. Вопрос ситуативный , просто не повезло, зато до этого везло

1.04.2021 17:01
- гость -


1.04.2021 16:55
- гость

В вертикаль не верите?

Вертикаль сейчас сама в себя не верит.

1.04.2021 17:04
- гость -

1.04.2021 16:39
- гость -________________Вообще-то тройки это изобретение "великого" реформатора П. Столыпина.

1.04.2021 17:08
гость

Стелла, нам будет тебя не хватать.

1.04.2021 17:22
- гость -

Тебя посодЮт, а ты не воруй. Ничего в тУрьме тебя перевоспитают, лет через 10-ть вернешься совсем другим человеком. ( К\ф Берегись автомобиля)

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