Власти прокомментировали задержание представителя губернатора в АКЗС

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал задержание представителя главы региона в АКЗС Стеллы Штань.
"События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Стелла Штань начала работать в должности представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС, – заявил Негреев. – В действия следственных органов губернатор вмешиваться не вправе. Глава региона надеется на справедливое и независимое расследование. В случае подтверждения фактов нарушения закона, виновные должны понести заслуженное наказание".
По информации источника ТАСС, Штань подозревают в мошенничестве. В настоящее время её содержат в изоляторе временного содержания.
"Штань задержана и находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства её задержания пока уточняются, – заявил инсайдер. – Предположительно, речь идёт о мошенничестве".
Напомним, правоохранители задержали представителя губернатора региона в АКЗС Стеллу Штань вечером 31 марта. Об этом стало известно 1 апреля. Официальных комментариев от силовиков пока не последовало.
"Банкфакс" пишет, что задержание может быть связано с уголовным делом против директора детсада Happy Baby. Её обвиняют в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, в 2015 году руководитель детсада подделала документы и незаконно получила от главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края субсидию на возмещение расходов по оплате выкупа помещений. Ущерб бюджету составил 14 млн рублей. Расследование продолжается.
Напомним, детсад Happy Baby стал скандально известным в 2018 году. По версии следствия, в период с июня 2017 по апрель 2018 года педагоги учреждения неоднократно причиняли воспитанникам детсада физические и нравственные страдания. Кроме того, детей в воспитательных целях помещали по одному в тёмное помещение, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Следователям удалось доказать более 400 эпизодов насилия.
Комментарии
наконец-то. Только бы не 1 апреля
1.04.2021 15:48 вам того же желаю
- гость -
в клетку посадили
1.04.2021 15:51
prosto
я согласен, только вначале давай мне бабла столько, чтобы хватило моим детям и внукам-вот тогда будем на равных. А пока мы не на равных-не воровал я (не отрицаю, не было возможности), а вот она бы свое высокомерие маленько умерила, тыришь денюжки и тырь, но тихо. Тогда бы может и не было у меня такой враждебности.
1.04.2021 15:51
prosto
а ты что, родственник или соратник Штани?
член "Единой России", орденоносец, всё как обычно, предлагаю обнести колючей
проволкой, здания АКЗС, администрации города и края, министерств, поставить решётки на окнах, вооружённую охрану,и спокойно проводить следственные действия,не нагружая учреждения ФСИН
чуть-чуть на конкурс красоты в тюрягу не поспела
П О З О Р!!!
Власть оперативно открестилась, зеленый свет дан.
Эта власть насквозь коррумпирована и проворовавшаяся! Но сейчас настают времена, когда к ней возникают вопросы. И власти приходится делать вид "борьбы с коррупцией". Для этого нужны показательные "жертвы". И в качестве них выбираются самые слабые и беззащитные звенья и ступеньки лестницы власти. Волки съедают зайцев, а тигры потом сожрут волков. Такое впечатление, что кто-то каждое утро в Кремле садится, берет список всех должностных лиц в стране, выбирает пару-тройку и ставит на против их фамилии крестик. Сегодня в эту рулетку выиграла Стелла Штань. Завтра фамилия будет другая.
Вот мучает вопрос. Откроет рот или нет, Если откроет, то некоторым представителям АК, кое где надо быстро линять в страну, от куда выдачи нет.
так же и банков касается, когда лицензии отзывают
просто отьем бабла
Какой крестик. Конвеер и очередь длинная. Это при Сталине 3-ки были, 5 минут и на Соловки ночью уехал. А теперь доказательства собрать, подшить, в суд передать. Время!
Ну вот заговорит если, то в кутузке ой как много персоналий должно оказаться.
Уверен, что невозможно дослужиться до такого уровня должности не нарушая законы. Копни любого на этом уровне , там куча скелетов в шкафу. Вопрос ситуативный , просто не повезло, зато до этого везло
1.04.2021 16:55
- гость
В вертикаль не верите?
Вертикаль сейчас сама в себя не верит.
1.04.2021 16:39
- гость -________________Вообще-то тройки это изобретение "великого" реформатора П. Столыпина.
Стелла, нам будет тебя не хватать.
Тебя посодЮт, а ты не воруй. Ничего в тУрьме тебя перевоспитают, лет через 10-ть вернешься совсем другим человеком. ( К\ф Берегись автомобиля)