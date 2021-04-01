Власти прокомментировали задержание представителя губернатора в АКЗС

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал задержание представителя главы региона в АКЗС Стеллы Штань.

"События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Стелла Штань начала работать в должности представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС, – заявил Негреев. – В действия следственных органов губернатор вмешиваться не вправе. Глава региона надеется на справедливое и независимое расследование. В случае подтверждения фактов нарушения закона, виновные должны понести заслуженное наказание".

По информации источника ТАСС, Штань подозревают в мошенничестве. В настоящее время её содержат в изоляторе временного содержания.

"Штань задержана и находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства её задержания пока уточняются, – заявил инсайдер. – Предположительно, речь идёт о мошенничестве".

Напомним, правоохранители задержали представителя губернатора региона в АКЗС Стеллу Штань вечером 31 марта. Об этом стало известно 1 апреля. Официальных комментариев от силовиков пока не последовало.

"Банкфакс" пишет, что задержание может быть связано с уголовным делом против директора детсада Happy Baby. Её обвиняют в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 году руководитель детсада подделала документы и незаконно получила от главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края субсидию на возмещение расходов по оплате выкупа помещений. Ущерб бюджету составил 14 млн рублей. Расследование продолжается.

Напомним, детсад Happy Baby стал скандально известным в 2018 году. По версии следствия, в период с июня 2017 по апрель 2018 года педагоги учреждения неоднократно причиняли воспитанникам детсада физические и нравственные страдания. Кроме того, детей в воспитательных целях помещали по одному в тёмное помещение, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Следователям удалось доказать более 400 эпизодов насилия.