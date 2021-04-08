Стелла Штань намерена обжаловать свой арест

Защита бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань подала апелляцию на решение суда об аресте экс-чиновницы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Алтайского краевого суда. Жалобу на решение Октябрьского районного суда вышестоящая инстанция рассмотрит 20 апреля.

Напомним, Штань задержали 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby совместно со Штань обеспечили изготовление и представление в главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. В итоге сообщницы незаконно завладели 14 миллионами рублей.

Суд отправил Штань под арест на два месяца. Членство чиновницы в партии "Единая Россия" приостановлено, а губернатор Виктор Томенко снял Штань с должности.