Стеллу Штань не отпустили из СИЗО

Алтайский краевой суд признал законным арест экс-представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань. Вышестоящая инстанция оставила в силе решение Октябрьского райсуда в Барнауле, сообщили "Ъ-Сибирь" в пресс-службе краевого суда.
Напомним, Штань задержали 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby вместе со Штань обеспечили изготовление и представление в главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. В итоге сообщницы незаконно завладели 14 миллионами рублей.
Суд отправил Штань под арест на два месяца. Членство чиновницы в партии "Единая Россия" приостановлено, а губернатор Виктор Томенко снял Штань с должности.
Комментарии
Вор должен сидеть в тюрьме.
Пораспускай их тут они обратно в ЕР вернутся.
И правильно сделали
У старухи еврейское гражданство
А кто проверял и подписывал "фиктивные документы"? В сизо места много...
Опять управление молодежной политики. Проверили бы их, чем они еще занимаются, с зарплатами в 170 тыс в месяц.
блиииин в руководстве Алтайского края и г.барнеаполя РЕАЛЬНО РУССКИЕ ЕСТЬ ?
Обобрали Алтайский край эти Штани и ей подобные! Эта система она ица была в своё время рупором господина Карлинаи его хотелок ! Край Алтайский из за вот таких Штат ь не вылезает из нищеты! А ещё обобрала детишек , совести и морали у этой особы нет . А ещё в руководстве ЕР была !
пампушка -то думала, что б*га за одно место схватила, ан нет, ошиблась
Обобрали Алтайский край эти Штани и ей подобные! Эта система она ица была в своё время рупором господина Карлинаи его хотелок ! Край Алтайский из за вот таких Штат ь не вылезает из нищеты! А ещё обобрала детишек , совести и морали у этой особы нет . А ещё в руководстве ЕР была !
Это больные люди.
Руки прочь от Штань!Руки прочь от Навального!Они не воры и не мошенники!Они чинно и благородно заработали свои десятки миллионов долларов.Каждый.