Стеллу Штань не отпустили из СИЗО

Алтайский краевой суд признал законным арест экс-представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань. Вышестоящая инстанция оставила в силе решение Октябрьского райсуда в Барнауле, сообщили "Ъ-Сибирь" в пресс-службе краевого суда.

Напомним, Штань задержали 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby вместе со Штань обеспечили изготовление и представление в главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. В итоге сообщницы незаконно завладели 14 миллионами рублей.

Суд отправил Штань под арест на два месяца. Членство чиновницы в партии "Единая Россия" приостановлено, а губернатор Виктор Томенко снял Штань с должности.