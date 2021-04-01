Перед задержанием Стелла Штань выступила с докладом перед главой Алтайского края

За несколько часов до задержания представитель главы региона в краевом парламенте Стелла Штань доложила губернатору Виктору Томенко о подготовке поправок в устав Алтайского края, связанных изменениями в Конституции России.

"Стелла Штань выделила ряд предлагаемых изменений. Например, к сфере совместного ведения Российской Федерации и Алтайского края будут отнесены вопросы сельского хозяйства, что актуально для нашего аграрного региона", – уточняет пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, должны быть закреплены положения о защите семьи, материнства, отцовства и детства, а дети – провозглашены приоритетом региональной государственной политики.

Также в уставе закрепляется право каждого на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

Ключевой назвали поправку о вхождении органов местного самоуправления и госвласти в единую систему публичной власти. Ожидается, что это позволит установить более тесное взаимодействие.

Напомним, Штань задержали в среду, 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. В связи с этим членство чиновницы в партии "Единая Россия" приостановлено.