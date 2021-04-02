Общегородской субботник пройдёт в Барнауле 23 апреля

Общегородской субботник в Барнауле пройдёт в пятницу, 23 апреля. Также в нынешнем месяце запланированы пять чистых четвергов, сообщают "Вести Алтай". В городе будут собирать мусор, белить и высаживать деревья.

Накануне, 1 апреля, ворошить сугробы вышли более 3,5 тыс. горожан. Самой массовой стала площадка на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Там работали более 40 человек: коммунальщики, студенты, волонтёры.

По словам начальника отдела благоустройства и озеленения городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Елены Королёвой, нынешней весной планируется высадка деревьев и кустов. В настоящее время власти разрабатывают схемы посадок.